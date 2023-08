«Tra via Weiden e via Ancona è impossibile camminare sui marciapiedi. Tra rovi , vegetazione, auto e camper parcheggiati, non resta lo spazio per i pedoni, soprattutto quelli con carrozzine, passeggini e difficoltà di deambulazione». A dirlo è Silvano Pennesi, residente del quartiere a Macerata che ha sperimentato la situazione direttamente. «In questo momento ho dei tutori alle ginocchia. ho necessità di camminare ma non ho gli spazi vitali per farlo, non è possibile. I solleciti in Comune non sono serviti a nulla».

Problemi per i pedoni anche a Piediripa come testimonia un residente che preferisce non rendere note le sue generalità. «Ieri ho attraversato la via Cluentina all’altezza dell’ufficio postale sulle strisce pedonali. Purtroppo un camion che svoltava verso via Annibali, se non fosse stato per un indietreggiamento, mi avrebbe investito. Ci siamo accorti con grande sorpresa che la segnaletica orizzontale non era visibile ma quella verticale non c’è proprio. Inoltre in via Annibali, di fronte alla Motorizzazione, l’asfalto è talmente malmesso che le auto perdono i bulloni».