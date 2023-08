È in corso da alcuni giorni a Macerata, a villa Ciccolini in contrada Boschetto a Sforzacosta, il 9° campus giovani disabili organizzato dall’Ordine di Malta, al quale partecipano circa 150, fra ragazze e ragazzi da tutta Italia, con disabilità, assistenti, personale medico e di servizio, tutti giovani dai 18 ai 35 anni animati dallo spirito di solidarietà per concedere ai partecipanti alcuni giorni di amicizia, spensieratezza, preghiera.

«Ricordiamo – si legge in una nota dell’ordine di Malta – che la villa al boschetto fu lasciata all’Ordine dall’ultimo suo proprietario, Teodoro Ciccolini, membro dell’Ordine, ed è la prima volta che ospita un evento così importante. Al suo interno sono state allestite, grazie all’impegno dei volontari e alla collaborazione delle due Delegazioni marchigiane dell’Ordine, tende da campo, cucine portatili, servizi».

Il campo è stato aperto lunedì con la messa al campo presieduta dal cappellano capo del Gran Priorato di Roma monsignor Andrea Ripa, e il saluto del presidente dell’Acismom l’associazione italiana dei Cavalieri di Malta, Lorenzo Borghese.

Mercoledì i giovani hanno partecipato in cattedrale a Macerata alla messa presieduta dal vescovo mons. Nazzareno Marconi, presenti il Gran Commendatore dell’Ordine fra Emmanuel Rousseau e dell’incaricato del Gran Priorato di Roma fra Roberto Viazzo.

Nel pomeriggio dopo un giro per le vie del centro storico, visita allo Sferisterio dove, accolti dall’assessora Katiuscia Cassetta, i ragazzi e le ragazze hanno assistito alle prove della “Lucia di Lammermoor”: per molti di loro una esperienza unica.