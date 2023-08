Appartamento in fiamme, i vigili del fuoco salvano un cane. E’ successo intorno alle 5 a Trodica di Morrovalle, all’interno dell’abitazione in quel momento non c’erano i proprietari ma solo il loro cane. Sul posto è intervenuta la squadra di Civitanova, con in supporto personale della centrale di Macerata con autobotte e autoscala, allertata dai vicini. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio, con le fiamme che sono divampate con ogni probabilità a causa di un corto circuito, tratto in salvo il cane che era all’interno dell’appartamento, e messo in sicurezza i locali interessati dal rogo. Non si segnalano persone coinvolte.