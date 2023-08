La formazione incontra il gioco con un videogame d’impresa. Si chiama “Bugam” (Virtual business strategic game in higher education) il progetto finanziato dall’Unione Europea che ha visto protagonista l’Università di Macerata. Si tratta di un gioco strategico virtuale dove gli studenti, ognuno con un ruolo aziendale e divisi in squadre, sfidano le altre classi dell’Ente simulando la gestione di un’impresa.

Avviato durante la pandemia, l’evento conclusivo si è tenuto lo scorso 20 luglio in Ateneo e per l’occasione, il team della prof Elena Cedrola, docente di Marketing e direttrice del Dipartimento di Economia e Diritto, ha ospitato l’Università di Poznan e la Danube University Krems, l’Efmd Global e la Conform Scarl. È stata organizzata una tavola rotonda con docenti, formatori, rappresentanti delle imprese e delle scuole per mostrare l’approccio della gamification nell’educazione e nell’apprendimento, massimizzare il coinvolgimento degli studenti e raccogliere feedback relativi al progetto.

«Questi approcci innovativi, esperienziali e coinvolgenti– ha spiegato Cedrola– consentono di massimizzare l’attenzione degli studenti e farli divertire mentre trasformano le conoscenze acquisite con lezioni frontali e studio tradizionale, in competenze che possono mettere subito in atto una volta entrati nel mondo del lavoro». Gli insegnamenti di marketing dell’Università di Macerata si muovono proprio in questa direzione, anche grazie all’innovazione proposta dai numerosi progetti europei guidati dal team della direttrice del Dipartimento di Economia e Diritto. «Il ruolo cardine di Unimc nell’intessere rapporti con gli atenei italiani e internazionali, con gli enti di formazione e con le aziende, conferma l’importanza dell’università come catalizzatore della comunità scientifica, economica e territoriale», ha aggiunto Cedrola. All’evento hanno preso parte anche rappresentanti di Confartigianato, società di consulenza e formazione, nonché i docenti del Polo Urbani di Porto Sant’Elpidio e del Gentili di Macerata. Il game, che presto sarà disponibile, potrà essere utilizzato da scuole secondarie, università, enti di formazione pubblici e privati.