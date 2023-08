Nel mese di agosto il centro storico di Ripe San Ginesio si accende con tanti appuntamenti, promossi dall’amministrazione e dalle associazioni.

Si inizia sabato 5 agosto, alle 21.30, con lo spettacolo “Quella volta che Ennio mi raccontò: Vita e musica di Ennio Morricone” con Stefano Masciarelli e Diego Trivellini, organizzato in collaborazione con Unione Montana dei Monti Azzurri. Una esibizione musicale innovativa, in cui vita ed opere di Ennio Morricone saranno interpretate grazie ad uno strumento unico al mondo, che riproduce un’orchestra sinfonica senza alcun tipo di basi.

I testi dello spettacolo, curati da un amico personale di lunga data di Morricone, Massimo Cardinaletti, permettono di conoscere aspetti inediti e curiosi della vita del grande artista.

Si suoneranno i più famosi successi della lunga carriera del maestro, oltre a numerosi arrangiamenti di musica leggera, come quelli scritti per Edoardo Vianello, Jimmi Fontana, Mina, Gino Paoli, le cui canzoni verranno reinterpretate magistralmente dal grande Stefano Masciarelli.

Quest’ultimo, forte della sua capacità di doppiatore cinematografico, farà sognare il pubblico imitando le voci celebri dei films e dei collaboratori agli stessi, da Cleant Eastwood a Maurizio Costanzo ed altri famosi personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema.

I fine settimana nel borgo proseguiranno con appuntamenti nel corso di tutto il mese, proposti anche in collaborazione con le botteghe artigiane del Centro storico: visite guidate, musei e laboratori aperti, musica live, dj set, aperitivi in piazza.

Imperdibile una visita alla Pinacoteca Comunale di Arte Contemporanea, aperta ogni sabato e domenica, dalle 16 alle 20, con ingresso gratuito. Il Museo presenta uno straordinario allestimento, rinnovato con un pregevole nucleo di opere del grande artista futurista Tullio Crali. L’allestimento è il risultato di un percorso inedito, intrapreso da tempo dall’amministrazione, che vanta la generosa collaborazione di collezionisti e privati proprietari di opere, uniti dalla finalità di arricchire il patrimonio espositivo del piccolo museo locale, offrendo in questo modo ai visitatori la possibilità di ammirare opere di artisti di notevole levatura, solitamente appannaggio di grandi Istituti culturali.

Domenica 20 agosto, alle 21, nell’ambito di “Borghi in Jazz Festival”, si terrà il concerto di “Monia Angeli Trio”, in piazza Vittorio Emanuele II.

«Il programma degli eventi estivi è vario, capace di coinvolgere visitatori di tutte le età e di interessi differenti – dice il sindaco Paolo Teodori – Vogliamo offrire occasioni di svago, ma anche di crescita e arricchimento personali, fuori dai circuiti del turismo di massa più praticati e all’insegna delle esperienze autentiche che i nostri paesi permettono».