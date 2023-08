Il Festival d’Estate a Palazzo Claudi s’illumina Domani, giovedì 3 agosto, della “stella” del giovane pianista russo Alexander Sorokin, che si sta affermando in Italia come solista in numerosi concerti e componente di importanti orchestre. In grado d’interpretare un vasto repertorio nel campo della musica classica, romantica e contemporanea, eseguirà al Festival di Serrapetrona il “Preludio e fuga in Do minore” di J. S. Bach, la celebre Appassionata di L. V. Beethoven (Sonata n.23 in Fa minore Op. 57) e le Variazioni brillanti Si maggiore Op. 12 di F. Chopin.

Alexander Sorokin è nato a San Pietroburgo nel 1993, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di quattro anni e nel 2018 si è trasferito in Italia dove ha frequentato il Conservatorio Pergolesi di Fermo diplomandosi con 110 e lode nella classe del M° Alessandro Cappella. Svolge anche attività didattica come docente di pianoforte nella Scuola di musica Scodanibbio di Macerata. Ha vinto il Concorso “Cimo” di Pesaro, il concorso Primavera Pietroburghese a San Pietroburgo e il terzo premio al concorso “Zerkalo” sempre a San Pietroburgo.

Il concerto, a ingresso libero, inizierà alle ore 21.15.

Intanto, la rassegna di musica da camera – promossa sotto la direzione artistica del M° Michele Torresetti – si è aperta con successo domenica scorsa con il concerto del Waldhorn Ensamble, una formazione di corni nata nel 2006 che si è affermata sul piano nazionale e internazionale per la validità dei suoi componenti guidati dal maestro concertatore Gabriele Falcioni, considerato uno dei maggiori esecutori di questo strumento. Hanno suonato con lui i giovani ma già affermati cornisti Antonio Russo, Gabriele Ricci, Alessandro Giorgini, Alberto Occhialini. Il complesso ha eseguito un programma musicale formato da brani di Schubert, Rossini, Bach, Pachelbel, Weber, Wagner, Verdi (il Brindisi dalla Traviata) Morricone, Short e Puccini (Nessun dorma dalla Turandot). Sono stati eseguiti alcuni bis a forte richiesta degli spettatori.

In precedenza è stata presentata – per la collana editoriale della Fondazione Claudi – la pubblicazione di Giovanna Lullo dal titolo “Vivere di parole. I racconti editi e inediti di Claudio Claudi”. Sono intervenuti il professor Massimo Ciambotti, presidente della Fondazione Claudi, l’autrice del libro e la professoressa Carla Carotenuto dell’Università di Macerata, che ha curato la supervisione scientifica e ha scritto la prefazione del volume. Ha partecipato all’evento un pubblico numeroso, attento e qualificato.

Il Festival d’Estate a Palazzo Claudi si chiuderà domenica 6 agosto con il Quartetto d’Archi di Aldo Campagnari, accompagnato al pianoforte da Aki Kuroda, su musiche di Respighi e Chausson.