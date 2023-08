Aveva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole.

L’uomo, un albanese ritenuto membro di un’organizzazione criminale dedita allo spaccio a livello internazionale di marijuana, per un valore valutato sul mercato illecito superiore ai 2milioni di euro, è stato controllato e arrestato dagli uomini della polizia Ferroviaria di Ancona durante i controlli dell’ultimo fine settimana.

Effettuati tutti gli accertamenti di rito, è stato accompagnato al carcere di Montacuto dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria che dopo l’udienza di convalida ne consentirà l’estradizione.

Sempre la Polfer dorica, grazie anche alla fattiva collaborazione del personale Fs della Direzione Regionale Marche, ha denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione, un marocchino a seguito del furto di uno zaino effettuato poche ore prima, contenente effetti personali.

Lo zaino era stato rubato in uno stabilimento balneare a Palombina. Grazie alla geolocalizzazione del cellulare contenuto all’interno della borsa e alla descrizione rilasciata dal derubato, è stato possibile rintracciare il presunto autore del furto alla stazione, mentre era a bordo di un treno regionale in partenza per San Benedetto del Tronto. L’uomo è stato denunciato.

