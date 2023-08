Non solo melodramma in questo mese di agosto con gli Amici dello Sferisterio di Macerata. L’associazione, infatti, ha organizzato un programma di eventi che propone per le prossime due settimane delle attività culturali “fuori le mura” dello Sferisterio.

Oltre alla partecipazione alle serate d’opera allo Sferisterio, gli appuntamenti sono dedicati a Giacomo C. Beltrami nell’ambito della mostra a lui dedicata e in corso presso le sale Antiche della Biblioteca Mozzi Borgetti. Un viaggio straordinario nel passato che accompagna il visitatore ad approfondire la vita avventurosa di Beltrami – uno dei Cento Consorti, viaggiatore, esploratore e scrittore del XIX secolo – fino alle sorgenti del Mississippi da lui scoperte nell’agosto del 1823.

Domenica 6 agosto alle 9,30 è in programma una visita speciale a Villa La Quiete, a Treia, più comunemente conosciuta come Villa Spada. Una passeggiata nel meraviglioso parco grazie al patrocinio del Comune di Treia che per l’occasione aprirà i cancelli della Villa. Un viaggio nel tempo, alla scoperta della storia della famiglia Spada attraverso Villa La Quiete e di come la vita di Giulia de’ Medici Spada sia stata legata a quella di Giacomo Beltrami. Un’occasione unica in uno scenario suggestivo, da non perdere.

A seguire, per i piccoli esploratori dai 6 agli 11 anni, martedì 8 agosto alle 17 un’avventura emozionante presso il Museo della Carrozza a Palazzo Buonaccorsi. Insieme all’ Uomo dell’Ombrello Rosso, i bambini potranno scoprire la straordinaria storia di Beltrami in un viaggio speciale nel tempo.

Infine, domenica 13 agosto è prevista un’escursione sulle orme di Beltrami, tra Muccia e Serravalle in collaborazione con La Rete dell’Appennino – start up di Servizio turistico culturali e con il patrocinio dei comuni di Muccia e Serravalle. Un percorso affascinante, con partenza da Muccia alle 9,30 nel quale sarà possibile rivivere una parte del viaggio avventuroso di Giacomo Beltrami, visitando i Mulini di Muccia e Gelagna, l’Area Archeologica del condotto romano e la Botte dei Varano.

Tutti gli eventi richiedono la prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni amicidellosferisterio.it e per prenotazioni tel. 335 6934922, e-mail: [email protected]