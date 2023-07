Lungo e proficuo incontro oggi tra il rettore dell’università di Macerata John McCourt e il responsabile del programma Erasmus Mundus, Vito Borrelli, invitato in città per assistere alla Traviata allo Sferisterio. Borrelli vanta un’esperienza professionale ultradecennale in seno alla Commissione europea nel campo dell’istruzione e della ricerca ed è stato direttore aggiunto della Rappresentanza in Italia della commissione stessa.

«Ho voluto illustrare a Borrelli la nostra università e spiegargli il nostro impegno verso l’Europa, la nostra volontà di essere un ateneo aperto e veramente europeo – spiega il rettore McCourt – . Abbiamo parlato del ruolo dell’Erasmus+, delle opportunità offerte da questo programma alle università, in particolare a quella di Macerata. Ho illustrato l’alleanza di atenei europei di cui facciamo parte, Erua – European Reform University Alliance – che Borrelli ha riconosciuto come una delle più importanti iniziative per costruire un sistema europeo integrato di istruzione e ricerca. Lo stesso si è detto molto colpito, favorevolmente, dalle politiche di inclusione seguite dell’università di Macerata. Abbiamo anche discusso circa le opportunità di mantenere e incrementare il dialogo e i legami con la Cina, soprattutto tramite l’Istituto Confucio di Macerata, e preso l’impegno di incontrarci di nuovo a Bruxelles in autunno».