Parapiglia ieri notte a Falconara durante la manifestazione dello Street Food in centro. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, tutto ha avuto inizio quando un marocchino, evidentemente ubriaco, ha iniziato a girare per i truck presenti, chiedendo insistentemente qualche moneta ai passanti che in quel momento stavano affollando la piazza principale facendo acquisti. Il comportamento dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine perché denunciato per non aver rispettato un decreto di espulsione, ha infastidito al punto che poco dopo si è reso necessario chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Lo straniero è stato quindi rintracciato e fermato. Trovatagli addosso una bottiglia di alcolici aperta, questa è stata sequestrata e lui sanzionato dagli uomini della polizia locale intervenuti sul luogo. Successivamente è stato allontanato.

Poco dopo però, lo straniero è tornato in piazza riprendendo a infastidire i presenti con la richiesta di denaro. E’ a questo punto che sarebbe scoppiata una rissa. Un espositore è infatti intervenuto per allontanare nuovamente il marocchino che si era posizionato davanti al suo truck, allontanando in questo modo la clientela. Subito ne è scaturita una violenta colluttazione alla quale hanno preso parte anche altre due persone, intervenute in difesa dello straniero. Sul posto sono accorse le ambulanze del 118, i carabinieri e la polizia locale. Il nordafricano, trattato sul posto, è stato poi accompagnato al pronto soccorso di Torrette. Medicate anche le due persone intervenute per difendere lo straniero.

Le forze dell’ordine sono state successivamente impegnate nel ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Si procederà per querela di parte e provvedimenti verranno presi anche nei confronti dello straniero.