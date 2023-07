Tragedia questa mattina in via San Bartolo di Castel Colonna, a Trecastelli.

Erano da poco passate le 7 quando un 44enne di Corinaldo, Lorenzo Priori, in sella su uno scooter insieme ad un passeggero, si è schiantato contro una mietitrebbia per poi morire poco dopo a seguito delle importanti ferite riportate nell’urto.

Gravissimo il passeggero che era con lui. Nell’impatto, le cui cause sono in fase di accertamento, i due sono stati sbalzati dalla sella finendo sull’asfalto. Tempestiva la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto delle ambulanze del 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale.

Immediatamente gravi sono apparse le condizioni del 44enne che è stato subito rianimato. L’uomo però è deceduto poco più tardi.

Gravissimo anche il passeggero, trasportato con un codice rosso al nosocomio regionale di Torrette.

La ricostruzione di quanto accaduto è ancora in corso.

La notizia della morte di Lorenzo Priori si è diffusa in breve tempo. Persona benvoluta e molto stimata, era noto per essere il socio titolare della Prc Gomme in via Foce al Cesano.

Cordoglio anche da «Tutta Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino – ha fatto sapere l’associazione di categoria alla quale il 44enne apparteneva -, con il presidente Graziano Sabbatini e il segretario Marco Pierpaoli, ed in particolare il comparto dell’Autoriparazione con il responsabile Luca Bocchino, piangono la tragica ed improvvisa scomparsa di Lorenzo Priori, un amico, prima ancora che un associato, una persona da anni vicina all’Associazione, anche come dirigente e componente del direttivo degli Autoriparatori. Grande il contributo di idee e progetti con il quale ha animato l’Associazione, dimostrando un profondo attaccamento alla nostra realtà e una forte volontà di essere sempre di aiuto e supporto a colleghi e dirigenti. Confartigianato – conclude – si stringe alla famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze».

(Servizio aggiornato alle 17)