A Morrovalle sarà un mese di agosto ricco di eventi ed iniziative un po’ per tutti i gusti. Dopo un luglio da sold out, anche nel mese alle porte il calendario contraddistinto dal claim “Morro Life” sarà denso di attività. L’antipasto sarà servito mercoledì sera (ore 21.30) con la coda di una delle rassegne del mese precedente: alle Antiche Fonti va in scena la terza e ultima proiezione di “Fonti d’ispirazione”, a cura dell’associazione Open Space, e sarà in visione il pluripremiato film “Vita di Pi”. Da giovedì a domenica il palco centrale diventa invece quello del Parco Pegaso, dove, per la prima volta dal 2019, torna la “Festa d’estate” firmata Croce Verde Morrovalle-Montecosaro. Quattro serate tra musica e comicità con lo Zio Pecos (giovedì), la tribute band di Cesare Cremonini Più che Cesare (venerdì), Pino e gli anticorpi (sabato) e Rana – 909 ReCovery Rock (domenica). Sabato e domenica, però, c’è spazio anche per la musica alternativa tra piazza Vittorio Emanuele e Antiche Fonti con due notti di dj set di respiro internazionale con “Organic Music Society”. Densissimo, poi, il secondo weekend agostano.

Giovedì 10 agosto si alza il sipario sull’11° edizione del “Torneo di scacchi Città di Morrovalle”, che andrà avanti fino a domenica 13 all’auditorium Borgo Marconi, ma nella stessa serata in piazza Vittorio Emanuele torna la musica alta firmata dal maestro Alfredo Sorichetti con “Una notte all’opera”: si esibiranno gli studenti della masterclass diretta dal soprano Ines Salazar accompagnati dal pianoforte di Andrea Bosso. La piazza del municipio sarà coi riflettori accesi anche venerdì 11, quando ospiterà la serata anni ’80 organizzata dall’associazione Acam, mentre sabato 12 e domenica 13 torna una delle perle dell’estate morrovallese: “Calici di stelle”, due giorni di vino e bellezza tra i viali del Pincio e il centro storico. Passata la settimana di Ferragosto, al solito tutta l’attenzione si sposta sui festeggiamenti patronali di San Bartolomeo, quattro serate, da lunedì 21 a giovedì 24 agosto, a cura della Pro Loco Morrovalle. Ospiti per tutti i gusti: si parte il lunedì con una commedia dialettale a cura della compagnia La Nuova di Belmonte Piceno; si prosegue il martedì con il ritorno del Festival internazionale del folklore firmato dal gruppo de Li Pistacoppi con ospiti da tutta Europa; poi il mercoledì ecco l’esibizione del corpo bandistico Verdi e la tradizionale processione del santo; gran finale il giovedì sera con il concerto di Paola Turci. Il 23 agosto a Trodica inizia invece il torneo nazionale di tennis 3° categoria organizzato dall’Asd Tennis Trodica: attesi circa 150 atleti da tutta Italia. L’estate però non sarà ancora al termine, perché anche il primo scorcio del mese di settembre ha già diversi appuntamenti in agenda.