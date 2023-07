Il livello del pugilato maceratese raggiunge vette altissime: è questo il bilancio della stagione agonistica, appena trascorsa, dell’Accademia Pugilistica Maceratese. Tutto questo grazie ai pugili che nel corso dell’anno hanno collezionato risultati eccellenti.

Molto soddisfatto il loro allenatore Luca Pucci, che li ha preparati e guidati negli incontri: «Per quanto mi riguarda ho cercato di incrementare al massimo, oltre alla preparazione, l’attività agonistica dei nostri pugili per farli crescere, appunto, agonisticamente il più possibile e i risultati mi hanno dato ragione. Trascorro con loro tutti i pomeriggi della settimana e abbiamo partecipato a quasi tutte le gare nel corso dell’intera stagione agonistica che è iniziata a settembre, circa trenta incontri con un’alta percentuale di vittorie in un continuo crescendo».

La realtà dell’accademia pugilistica è, attualmente, molto vivace ed in continuo fermento e in palestra ci sono molti atleti amatori e 9 pugili agonisti che combattono regolarmente: Ernis Abazi e Leone Messi che in autunno parteciperanno alla selezione per i campionati nazionali, David Fofana, Davide Piermarini, Tommaso Marini, Leonardo Ciccalè, Jodi Orbisaglia e Giorgio Scorcelletti. Oltre a loro c’è Noemi Tiofilo che gareggia nella Gym boxe, un’altra attività agonistica del pugilato che sta crescendo in Italia nella quale viene premiata la tecnica e la scherma pugilistica.

A tal proposito, a coronamento di questa stagione agonistica e di un lavoro che, in verità, va avanti da alcuni anni e che non si è fermato nemmeno nel periodo dell’emergenza pandemica, giunge anche la nomina, da parte della Federazione Pugilistica Italiana, di Luca Pucci come responsabile della regione Marche della Gym Boxe.

Accanto agli ottimi risultati del progetto agonistico, l’Accademia si distingue anche per il lodevole impegno in un’attività cresciuta molto anno dopo anno, e cioè l’ insegnamento del pugilato nelle scuole, sposando un’ iniziativa della Fpi denominata “boxando s’impara”, che consiste in corsi brevi di pugilato in totale sicurezza nelle scuole che aderiscono, per far conoscere e avvicinare i ragazzi e le ragazze più giovani alla boxe.