Sugli scudi ancora una volta la Compagnia ‘Gli Amici del Teatro’ di Loro Piceno che ha entusiasmato e divertito con l’esilarante commedia ‘Boeing Boeing’ che nello scorso fine settimana ha visto il team lorese partecipare a due importanti rassegne teatrali come “Un palco al parco” che si è tenuta a Villa Musone di Loreto e soprattutto “Dialetto per diletto” nell’affollatissimo anfiteatro del centro commerciale Val di Chienti di Piediripa.

‘Boeing Boeing’ commedia dialettale brillante di Marc Camoletti manda in scena tre atti di puro divertimento con tante risate grazie ad esilaranti personaggi come Berta interpretato da Maura Ferretti, Marlene (Elisa Antinori), Solange (Marta Picozzi), Conchita (Beatrice Catania), Antonio (Luigi Pistilli), Roberto (Marco Trivellini). La trama si rifà alla tipica commedia all’italiana che non passa mai di moda e che vede l’apprezzamento del folto pubblico che assiste alle rappresentazioni della compagnia di Loro Piceno. Roberto, giovane professore universitario, è un impenitente donnaiolo che ha escogitato un sistema infallibile per districarsi tra ben tre fidanzate hostess: la francese Solange dell’Air France, la tedesca Marlene della Lufthansa e la spagnola Conchita della Iberia. Una arriva quando l’altra parte e, con la complicità della fidata colf Berta, tutto procede con collaudato sincronismo. Ma gli imprevisti sono dietro l’angolo, a cominciare dall’arrivo dell’amico di famiglia Antonio, sprovveduto ma non troppo, che rimane travolto dal ritmo al cardiopalmo dell’amico; poi la bella notizia annunciatagli da ciascuna fidanzata, che per motivi diversi avrà più tempo da trascorrere con lui. Saltata la pianificazione del calendario romantico, inizia un tourbillon di andirivieni che sconvolgono il protagonista, l’amico e la domestica, finché si va incontro al sorprendente finale.

Una trama brillante e coinvolgente, grazie alla maestria del regista Eraldo Forti, al carisma degli attori e all’abilità dei tecnici, che ha divertito il numeroso pubblico che ha seguito questi due ultimi spettacoli, regalando momenti di leggerezza ed allegria che distolgono dalle preoccupazioni del quotidiano. «Ridere è l’unica panacea che ci dà la natura. – affermano all’unisono i componenti della compagnia teatrale- Quando vediamo i volti raggianti e divertiti del pubblico che lascia il teatro dopo aver visto uno dei nostri spettacoli, sappiamo che ne è valsa la pena e siamo ripagati dai sacrifici fatti durante le prove e la preparazione della rappresentazione. Sono quarant’anni di attività teatrale della nostra compagnia che ci ha visto ottenere numerosi premi e riconoscimenti».