di Fabrizio Cortella

Grand opening ieri sera per seconda edizione di Maska Marke, il festival teatrale sulla Commedia dell’Arte organizzato dalla compagnia teatrale treiese “F. Valenti” ed interamente gratuito che, nei dodici comuni delle alte valli del Potenza, dell’Esino e del Musone, “apre una finestra di ricerca, formazione e soprattutto spettacolo” per un’intera settimana, fino al termine previsto per domenica 6 agosto nella piazza di San Severino.

L’esordio è stato appannaggio di Pioraco che aveva chiuso la scorsa stagione: nel trecentesco chiostro di San Francesco, accogliente e magico gioiellino dell’architettura monastica centro-italiana, ha ospitato ben due spettacoli. L’onore di aprire, nel tardo pomeriggio, è spettato ai giovanissimi di “Gada young”, un nutrito ensemble proveniente dal ricco vivaio del “Gruppo Amici Dell’Arte” di Offida. Nella settimana precedente, avevano partecipato al laboratorio intensivo tenuto dal direttore artistico della kermesse, Francesco Facciolli, regista, attore ed insegnante. Al termine dell’impegnativo training, i ragazzi si sono cimentati in un pastiche assemblato dal loro maestro con i più noti lazzi e scherzi tramandati dalla tradizione. Gli allievi, tutti tra i 14 e i 19 anni, hanno dato prova di avere ben recepito gli insegnamenti mettendo in scena una divertente rassegna delle tante maschere della Commedia dell’Arte: tra le risate dei molti bambini presenti – e degli adulti – sono emerse alcune interessanti individualità che bene hanno saputo rendere le caratterizzazioni tipiche dei vari Capitan Spaventa, Pulcinella e compagnia… recitando. Al termine, meritata la passerella dei quattordici giovanissimi attori seguita dai saluti e dai ringraziamenti di rito degli enti pubblici che hanno permesso il ripetersi dell’originale rassegna: Matteo Cicconi, presidente dell’Unione Montana, nonché sindaco padrone di casa, e Renzo Marinelli, in rappresentanza della Regione Marche.

In serata, è stata servita la portata principale del menù: i bolognesi di “Fraternal Compagnia”, rodati professionisti la cui attività ha già superato il ventennio di vita. Tania Passarini e Luca Comastri hanno messo in scena “Masquerada”, un’esilarante carrellata delle principali maschere della Commedia, ideata con Massimo Macchiavelli, co-fondatore della compagnia insieme alla Passarini. Essa prende nome e ispirazione dalla più antica compagnia italiana di teatro popolare costituita a Padova, nel febbraio del 1545. Il documento notarile segna simbolicamente l’inizio in Italia del teatro professionale, quella Commedia dell’Arte appunto, dove il termine “arte” deriva da “artigiano”, cioè colui che compie il “mestiere” dell’attore, e rappresenta “il frutto più maturo del Rinascimento, successivamente esportato ed imitato in tutta Europa”. Il duo, affiatatissimo, ha presentato sei diversi quadri ripresi dalla tradizione, mettendo in mostra un’enorme padronanza tecnica: movimenti netti e precisi, tempi comici perfettamente rispettati ed esuberante vis comica. Fondamentale in questa arte “di strada”, nata e prosperata proprio sui sagrati delle chiese e nelle piazze di ogni borgo d’Italia, persino dei più piccoli, il loro asso nella manica è stato il coinvolgimento del pubblico. Iniziato ben prima della rappresentazione, con il Comastri a zonzo tra le sedie e intento a dispensare scherzi e battute coi presenti, è proseguito anche dal palco in una continua interazione con gli spettatori, felicissimi di prestarsi al gioco.

Strepitoso l’esordio con la cinquecentesca filastrocca a due di Giulio Cesare Croce, dedicata alla caccia alla pulce, indesiderata ma comune ospite dei pagliericci del popolino. A seguire un altro duetto tra Pantalone e la Morte, parlato in una sorta di “grammelot”, lo strumento recitativo che assembla suoni, onomatopee, parole e foni privi di significato, reso sublime da Dario Fo. E, poi, la celeberrima “tirata di Balanzone”, in bolognese, sulle conseguenze dell’inciampare; un funambolico “a solo” della Passarini che si scinde in tre per impersonare le streghe del Macbeth (“È un omaggio a Shakespeare che, a sua volta, si è ispirato molto al teatro italiano rinascimentale”); le fanfaronate galanti del Capitano Rotolino Matamoro, lontano discendente del miles gloriosus plautino; fino alla chiusura con lo scoppiettante Zanni e la sua smisurata fame che soddisfa divorando un succulento moscone – dopo essersi solleticato all’idea di mangiare perfino sé stesso. Lunghi e interminabili gli applausi per i due “commedianti” che, entusiasti e riconoscenti per tanta calorosa accoglienza, hanno dato appuntamento per stasera, domenica 30, a Cingoli. Alle 21.30, in piazzale Cipolloni, offriranno un bis in cui sarà presente anche il “musico” che accompagnerà dal vivo l’esibizione suonando numerosi strumenti, copie perfette di quelli in uso all’epoca.