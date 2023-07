di Lorenzo Lanciotti

Droga, violenza familiare, bullismo. Sono tutti i mostri contro i quali alcuni giovani, ogni giorno, sono chiamati a fare i conti. E ci sono proprio tutti, questi mostri, nel nuovo singolo di Jamie, “Oggi piango” (disponibile su tutte le piattaforme digitali).

Nel brano, il cantante di Pollenza, Aziz Gazzella, in arte Jamie, classe 2002, affronta la verità delle difficoltà della generazione Z, sotto forma di denuncia sociale «Nessuno che ci guarda, a meno che un giorno uno di noi non si ammazza».

Vuole parlare ai giovani, come lui. A tutti quelli che per rifugiarsi dai pensieri hanno fatto o stanno facendo uso di sostanze stupefacenti, rischiando di perdere sogni e vita, sperando di scatenare in loro una riflessione. Ma vuole rivolgersi anche, e soprattutto, a tutte le persone che sono al loro fianco “per non abbandonarli, non lasciarli soli, bensì cercare di stargli accanto, aiutandoli ad uscirne rivolgendosi a dei professionisti”.

L’invito, il più sincero possibile, a guardare oltre, per capire che lì fuori c’è un mondo pieno di possibilità, fatto di sogni da rincorrere. Un posto dove solo noi possiamo cambiare le nostre carte in tavola, scegliendo, accuratamente, le più giuste. È una vera e propria missione, quella di Jamie, che porta avanti da quando la sorella, attivista sui disturbi della sanità mentale, si tolse la vita, nel 2021, a soli 26 anni.

Una sorta di eredità che il cantautore ha accolto con orgoglio e sensibilità e che oggi gli permette di parlare anche per lei.Un passato di certo non facile che oggi, però, è riuscito a trasformare in forza, con una grande voglia di urlare ai giovani che non sono soli, che c’è sempre un domani migliore che ci aspetta, nella speranza che piangere, prima o poi, resti solo un ricordo.

“Oggi piango”, il tuo brano, parla di tante difficoltà che i giovani devono affrontare nella loro quotidianità, quando restano ingabbiati nei pensieri e non ne escono. Come speri di aiutarli con la tua canzone?

«Spero che il brano possa contribuire a non far sentire loro soli. Credo che quando ci ritroviamo in determinate situazioni schiaffate in faccia dalla vita il primo pensiero che abbiamo é “perché a me?” O “non ce la faccio più” e tramite “Oggi Piango” spero che chiunque si ritrovi a porsi queste domande riesca a comprendere di non essere solo, che purtroppo ci sono brutti avvenimenti che capitano, ma che chiedendo magari anche aiuto, queste situazioni ci daranno più forza per il futuro, una volta superate. L’obiettivo del brano é quello di scatenare quindi un ragionamento nell’ascoltatore e permettergli di innescare una serie di comportamenti Volti al miglioramento personale».

“Nessuno che ci guarda, a meno che uno di noi non si ammazza”. A chi ti rivolgi con queste parole?



«Il soggetto, quindi il “noi”, é riferito a tutti coloro che piano piano si fanno forza e cercano di andare avanti. Purtroppo però non tutti riescono in autonomia, come dicevo precedentemente, e oltre all’insieme di problematiche caratterizzate dall’età adolescenziale, andando avanti, da parte della società veniamo visti come solamente “un numero”, la Generazione Z, ragazzini che stanno al telefono, con poca voglia di fare, incapaci ad adattarsi alle situazioni. Queste parole “Nessuno che ci guarda, a meno che uno di noi non si ammazza” sono riferite all’indifferenza sociale nei nostri confronti, in cui a volte, la nostra persona e la nostra condizione di benessere psicologico non vengono tutelate e notate finché purtroppo non é troppo tardi».

Da dove nasce l’esigenza di utilizzare la musica per riuscire ad esprimerti?



«È strano da spiegare. In realtà la risposta più immediata e sincera credo sia il fatto che a semplici parole a volte non ho il coraggio di dire ciò che penso in maniera diretta. Non ci riesco, ho paura che ciò che dico e penso alla gente non interessi ed evito di dare loro un peso in più. Con la musica invece è diverso, perché so che ciò che scrivo e canto lo faccio per riuscirmi a “sfogare” dai miei pensieri, come una sorta di terapia, e che chiunque ascolterà i miei brani sarà chi si sente rispecchiato o colpito da ciò che dico e canto, e che quindi tutti coloro a cui non interessa la mia musica, semplicemente non la ascolteranno».

Cosa ti auguri per il tuo futuro artistico?



«Ciò che spero è di non restare mai solo. La musica che faccio e che farò è volta ad essere ciò di cui io stesso avrei bisogno per non sentirmi solo. Mi auguro di riuscire ad aiutare più gente possibile come molti altri artisti hanno aiutato me tramite l’arte e spero che piano piano, sforzo dopo sforzo, riesca a sedermi, riposare un po’ ed essere fiero di ciò che sto facendo e portare sui palchi quei brani scritti in momenti di debolezza e rammarico e renderli un momento felice da condividere con chi mi ascolta».