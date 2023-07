«Eliminare il telo di copertura in plastica di color marrone». È la richiesta che formula l’associazione Italia Nostra con la mozione approvata questa mattina nel corso della conferenza dal titolo “Un tesoro naturale e storico sommerso in nome della sicurezza”. Il riferimento è alla porzione di mura storiche del centro storico, tutelate dalla Soprintendenza, che attende risposte ormai da parecchio tempo.

«I partecipanti alla conferenza rimangono in attesa dei chiarimenti richiesti all’Anas, al Comune di Monte San Martino ed alla Soprintendenza Marche Sud in merito all’intervento per porre in sicurezza la strada provinciale n. 84, sotto le mura del centro storico tutelato, di cui a lettera di Italia Nostra Marche del 8 maggio 2023 – si legge nella mozione sottoscritta dall’associazione e dal Comitato per la bellezza di Monte San Martino – i partecipanti ritengono comunque indispensabile l’eliminazione del telo di copertura in plastica di color marrone, che contrasta con le esigenze di vario genere esposte in evidenza dai numerosi tecnici intervenuti».

Alla giornata di studio tenutasi in mattinata a Palazzo Urbani hanno partecipato Chiara Camaioni, docente della Scuola di architettura e design di Unicam, Fabio Taffetani, docente di botanica sistematica della Politecnica delle Marche, Bernardino Gentili, docente di geomorfologia di Unicam, e Maurizio Sebastiani, presidente di Italia Nostra Marche, nonché la senatrice Elena Leonardi, il consigliere regionale Simone Livi e i consiglieri comunali di opposizione Raffaele e Massimiliano Anselmi.