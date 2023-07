Molestie a passanti, negozianti e clienti dei bar: scattano due Dacur per altrettanti giovanissimi di Macerata. I provvedimenti sono stati emessi dal questore Luigi Silipo, nei confronti di due ragazzi, già noti alle forze dell’ordine per diversi episodi, che gravitano nella zona tra Corso Cairoli e viale Don Bosco. L’ultimo episodio la settimana scorsa, la volante è dovuta intervenire all’interno di un bar, in zona della stazione, su chiamata del titolare, perché i due stavano creando problemi ai clienti.

Per i due è dunque scattato il divieto di entrare o aggirarsi nei pressi del bar in questione e a quelli limitrofi per un anno. Per uno dei due, che si era reso protagonista anche di una rapina in città, il questore ha disposto il divieto di accesso in tutti i locali pubblici della provincia.

Il questore ha emesso anche un foglio di via per uomo, residente in provincia, coinvolto in risse e spesso trovato completamente ubriaco in corso Cairoli e limitrofe. Dovrà restare fuori dalla città per tre anni.

