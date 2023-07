Una carica di quasi duemila persone ha accompagnato gli spettacoli di “Scena aperta. La “Villa” delle tradizioni”, rassegna che ha visto protagonista la frazione di Villa Potenza a Macerata che ha ospitato due concerti e quattro serate dedicate al teatro dialettale. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Macerata, è organizzata dalla Pro loco di Villa Potenza.

La serie di eventi ha preso il via il 30 giugno con il concerto della Banda Salvadei nel piazzale di via Costantini, diventato nel tempo seconda piazza della frazione. Poi il sei luglio l’emozionante esibizione della corale al teatro romano di Ricina. Sono quindi iniziate le commedie dialettali con le compagnie teatrali di Avenale, “Avis” di Montecassiano e “Le scantafavole” di Bagnolo di Recanati. Ieri sera il gran finale con la compagnia di Madonna del Monte in scena con “Lu paccu” di David Monachesi alla quale hanno assistito più di 400 persone.

«Il nostro principale obiettivo – ha detto il presidente della Pro loco Giuseppe Luzi – è come sempre quello di rafforzare la comunità. Dare occasioni per stare insieme nello svago e nel divertimento è fondamentale per le famiglie, per gli anziani e per la società in questo momento non semplice. Abbiamo deciso di farlo valorizzando le nostre tradizioni la banda, la corale e il dialetto. Questo connubio si è rivelato vincente e portiamo nel cuore le tante emozioni di queste magiche serate estive. In chiusura vogliamo dedicare questo successo a Eugenio Palloni, membro del direttivo e appassionato di teatro, recentemente scomparso».