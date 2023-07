Studenti universitari più a contatto con Macerata grazie alla piattaforma digitale realizzata da Arci Macerata e Unimc con fonti Pnrr. L’obiettivo è consolidare il ruolo di città universitaria a misura di studente. A presentare il progetto è Arci Macerata, in partenariato con Unimc, comune di Macerata, Csv Marche, Legambiente. Il progetto è entrato tra i primi 50 in Italia nel bando legato ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale, finanziato dall’Unione europea (NextGenerationEu) e dal ministero della Cultura.

«Quello che l’Arci intende realizzare per Macerata è uno strumento di integrazione e inclusione degli studenti nella città e uno strumento di sviluppo della città verso gli studenti che l’hanno scelta come sede del proprio percorso formativo – scrive l’Arci -. La piattaforma, che sarà costituita da una applicazione ibrida e da un sito, vuole permettere agli studenti di fruire appieno del palinsesto culturale che la città offre e alla città (esercenti privati, terzo settore, istituzioni pubbliche) di sintonizzare i servizi offerti con le necessità della popolazione studentesca». Inoltre l’app vuole offrire anche uno spazio virtuale per favorire il processo di costruzione di una community studentesca. Il progetto avrà come obiettivo quello di costruire un’agenda sempre aggiornata del palinsesto culturale cittadino; di favorire l’integrazione tra città, provincia e Unimc attraverso uno strumento interamente dedicato agli studenti e al personale universitario; di informare gli studenti residenti e fuorisede sulle possibilità offerte dal territorio e sui servizi, di propiziare e favorire l’integrazione di servizi (cultura – welfare) e la costruzione di pacchetti culturali dedicati agli studenti.

Massimiliano Sport Bianchini, presidente di Arci Macerata: «Arci Macerata è l’unica associazione del centro Italia che vede, ad oggi, finanziati ben due progetti nell’ambito del Pnrr. Oltre all’innovazione alla transizione digitale, infatti, voglio ricordare che siamo risultati primi nella graduatoria marchigiana del bando B2.3 del Pnrr sull’Inclusione e l’Innovazione Sociale. Tutto ciò dimostra la grande professionalità e qualità del gruppo progettuale che abbiamo costruito all’interno della nostra associazione. La nuova app rappresenta un investimento storico, che guarda al futuro, al digitale e che sarà al servizio di tutti». «Un progetto che incarna la perfetta sinergia tra università e territori – dice il rettore aggiunge il rettore John McCourt – e l’innovazione che ne può scaturire dall’incontro di professionalità diverse quelle appunto dell’Università di Macerata e degli enti del nostro territorio. Pensiamo questo strumento per i cittadini, per i nostri studenti italiani e internazionali, ma anche per gli alunni, che vorremmo rendere protagonisti della nostra comunità universitaria». «Rappresenta un punto di collegamento importantissimo tra università, territorio e studenti/cittadini – dice Donato Bevilacqua, coordinatore del progetto per Arci Macerata – Vogliamo ridurre al minimo la distanza tra ciò che il territorio e le sue realtà propongono, e chi ne dovrebbe fruire». Tra gli obiettivi del progetto anche migliorare la cosiddetta stanzialità studentesca, ovvero la capacità della città di offrire agli studenti motivazioni (di ordine culturale, economico, sociale) per frequentarla.

La nuova applicazione, realizzata per l’accesso da qualsiasi device (tablet, smartphone, pc) e utilizzabile su Android e Ios, permetterà l’accesso a: hub informativo sull’agenda culturale cittadina e provinciale con predisposizione del servizio di prenotazione digitale degli eventi, ticketing e interazione geolocalizzata con le informazioni presenti; hub informativo sui servizi offerti dall’Uuniversità con interazione geolocalizzata delle informazioni presenti; newsletter settimanale dedicata a servizi, notizie e novità; media Hub di approfondimento su Macerata e il suo territorio, la sua storia, i percorsi turistico culturali, le notizie principali della città; sviluppo e predisposizione di una Students Card digitale da immaginare come strumento fondamentale per l’integrazione di servizi, munito di wallet personale dedicato alle convenzioni per universitari; Repository dati, Gdprr compliance e profilazione per ricerche di mercato.

Bianchini sui numeri dell’Arci: «I circoli del territorio stanno aumentando, garantendo sempre più varietà di intrattenimento per i giovani ed una proposta culturale sempre più ampia. La base associativa, secondo i numeri del tesseramento, è cresciuta del 60% nell’ultimo anno».