In occasione della Notte Rosa, prevista a Porto San Giorgio dal pomeriggio di sabato 29 fino alle prime ore di domenica 30 luglio, un’ampia area della città sarà interessata dagli eventi di intrattenimento.

«Ciò andrà inevitabilmente a determinare rallentamenti nelle vie adiacenti, in particolare lungo la statale adriatica – spiega il comando della Polizia municipale -. Il tratto centrale del lungomare Gramsci sarà chiuso alla viabilità a partire dalle ore 12. Dalle ore 20 sono poi previste chiusure nelle zone della manifestazione, da via Giordano Bruno al lungomare. Gli utenti della strada sono pertanto invitati a prestare attenzione ai divieti, a limitare gli spostamenti nelle ore della Notte Rosa e a preferire percorsi alternativi alla Statale quali le strade collinari. A Nord, dalle ore 18, sarà inoltre interdetta la circolazione dall’incrocio di via Marche con il lungomare in direzione Nord verso Lido di Fermo per altri eventi».