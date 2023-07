Incidente intorno alle 18,30 lungo l’autostrada A14. E’ avvenuto tra due auto che viaggiavano in direzione Sud. Lo schianto, nel tratto tra Ancona Nord e Loreto, all’altezza del chilometro 235. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia Stradale, a seguito dell’impatto tra le due vetture, una si è poi capottata rimanendo su un fianco.

Allertato il 112, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, la Croce Gialla di Camerano e l’automedica del 118. Quattro in tutto i feriti: due 60enni francesi che viaggiavano a bordo dell’auto che si è ribaltata, trasportati entrambi in codice rosso precauzionale a Torrette; e una coppia di 20enni che si trovava a bordo dell’altra utilitaria, anche questi accompagnati a Torrette ma con codici gialli. Nessuno, fortunatamente, è in pericolo di vita. Lunghe code, fino a 3 chilometri, sono state registrate anche intorno alle 19,30.