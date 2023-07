Rifiuta di sottoporsi all’alcoltest: via la patente a un 85enne di Macerata. L’uomo aveva avuto un incidente il 23 luglio, verso le 21,30. Alla guida della sua auto aveva perso il controllo mentre passava in Borgo Compagnoni. L’uomo era stato portato in ospedale: prognosi 10 giorni. I carabinieri, intervenuti per i rilievi, hanno chiesto ai sanitari del pronto soccorso di procedere ai prelievi ematici per gli esami finalizzati ad accertare l’eventuale assunzione di alcolici. L’anziano però si è rifiutato. Questo ha comportato il ritiro della patente e il sequestro dell’auto. Inoltre l’uomo è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento.

Hanno una sessantina d’anni in meno i due giovani che sono stati fermati questa notte verso l’1, a Rampa Zara. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile in Macerata ha controllato l’auto su cui si trovavano due maceratesi di 22 anni e di 20 anni. Sono stati trovati in possesso di piccole quantità di droga: 1,65 grammi di hashish il 22nne e 2,12 grammi di hashish il 20enne. La droga è stata sequestrata e i due giovani sono stati segnalati alla prefettura di Macerata per uso di sostanze stupefacenti. Al 22enne è stata anche ritirata la patente.