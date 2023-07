A Corgneto la solidarietà va a braccetto con la buona cucina e la poesia. Il “villaggio Lions della solidarietà” di Corgneto, situato nel comune di Serravalle del Chienti a pochi chilometri da Colfiorito, ancora una volta ha mantenuto fede al suo nome e alla sua missione ospitando per una settimana ragazzi e ragazze con bisogni educativi speciali, alunni o ex alunni dell’Istituto Alberghiero di Loreto, accompagnati dalle insegnanti di sostegno e dalla rappresentante della cooperativa sociale che si occupa dell’inserimento nel mondo del lavoro di giovani svantaggiati. L’iniziativa, voluta dal Lions Club di Camerino e organizzata in collaborazione con la Fondazione Lions e il Club Macerata Host, permette ad Alex, Camilla, Matilde, Simone, Andrea e Daniela di trascorrere giornate dense di attività ludiche e passeggiate nei dintorni del villaggio, di sperimentare vari sport nel centro del Cus di Camerino, e, soprattutto, di dare prova delle loro abilità culinarie fin dalla giornata inaugurale.

Proprio venerdì scorso, infatti, hanno preparato e servito, con grande impegno e professionalità, un ottimo pranzo alle autorità lionistiche e ai soci Lions dei vari club intervenuti. Mentre gli ospiti si recavano a visitare il museo paleontologico di Serravalle, un piccolo gioiello del nostro territorio, i ragazzi e le ragazze si davano da fare a preparare gli gnocchi, ad affettare le verdure per l’insalata e la frutta per la macedonia, come una ben organizzata brigata di cucina. Il loro entusiasmo ha contagiato tutti i presenti al punto che, alla domanda se avrebbero piacere di ripetere l’esperienza nei prossimi anni, hanno risposto tutti insieme con un convinto “sì”, con tanto di applauso spontaneo e corale.

Ad arricchire la giornata c’è stato anche un interessante momento letterario: lo scrittore e poeta Michele Cesari ha presentato il suo secondo libro di poesie e riflessioni, intitolato “In cammino”, del quale sono stati letti dei brani particolarmente significativi ed emozionanti, in gran parte scritti durante il periodo della pandemia. In mostra nel villaggio alcune opere della pittrice Francesca Farroni, che illustrano il libro e ne completano il messaggio.

Il villaggio Lions di Corgneto, sorto nel 1997 per ospitare gli sfollati del sisma che colpì la zona di Colfiorito, dopo un periodo di relativo abbandono, da cui si è risollevato grazie all’impegno della Fondazione Lions e di alcuni soci del Club Macerata Host, per lungo tempo ha accolto – già 24 ore dopo la terribile scossa di terremoto del 30 ottobre 2016 – ben sessanta persone colpite da quella calamità e rimaste senza casa. Oggetto di continua manutenzione grazie alla collaborazione fattiva di lions maceratesi, il Villaggio della solidarietà continuerà ad essere operativo e a ospitare iniziative di utilità sociale.