La risposta più efficace per arginare l’ondata di truffatori che tipicamente in estate si abbatte sulla città è quella di costruire una salda rete di comunità, di solidarietà, di buon vicinato. Un argine contro truffe e truffatori a tutela di anziani e persone sole.E’ quanto è emerso nell’incontro organizzato dalla Cna di Macerata insieme all’Associazione Insieme In Sicurezza, nell’ambito di un ciclo di formazione destinato a giovani e anziani per saper riconoscere ed allontanare un truffatore.

«La comunità è la vera arma per prevenire i fenomeni di truffa ed evitare che tante persone, come purtroppo stiamo vedendo, debbano soffrire a causa di intrusioni in casa, raggiri, sottrazione di beni e tanti altri eventi che causano non solo danni materiali ma anche e soprattutto psicologici». E’ quanto sostiene Silvano Gattari, presidente della Cna Pensionati che, insieme all’associazione “Insieme In Sicurezza”, ha organizzato un incontro di approfondimento sul tema delle truffe nel territorio maceratese.

I numeri del 2022, illustrati dalla Prefettura di Macerata sono impietosi: 754 procedimenti aperti per truffa, oltre 600 indagati. Questi sono l’effetto di denunce che le vittime hanno avuto la prontezza di fare. Un altro mondo parallelo è quello purtroppo del non dichiarato.

«I reati di truffa – dice Romeo Renis, presidente dell’associazione Insieme in sicurezza– difficilmente hanno una risoluzione per via giudiziaria. Sono reati a querela di parte e presuppongono la puntuale denuncia delle vittime, cosa che solo nella metà dei casi avviene e l’individuazione dei colpevoli non sempre è tempestiva. Basti pensare alle bande organizzate oppure ai reati che si attivano attraverso la rete web. La risposta più efficace è rinsaldare il cordone di protezione della comunità. I punti di ritrovo per giovani o anziani in città così come i rapporti tra buoni vicini e cittadini sono i più efficaci deterrenti contro le infiltrazioni di criminali».

Toccanti le esperienze personali raccontate dai presenti. Dall’intrusione in casa alla truffa amorosa, forse la forma più vigliaccha. E sono le conseguenze psicologiche a segnare maggiormente le persone anziane che in difficoltà emotiva, tra paura e senso di colpa, si rifiutano di raccontare l’accaduto anche ai parenti più stretti.

«Per questo – dichiara Massimiliano Moriconi, direttore della Cna di Macerata – mettiamo a disposizione i nostri uffici sul territorio come punti di riferimento per la cittadinanza. I nostri operatori sono preparati ad accogliere le confidenze dei clienti e di tutti coloro che hanno necessità di aprirsi in un totale clima di fiducia reciproca. Il nostro supporto non è efficace solo nel risolvere le questioni più burocratiche come la lettera ambigua dell’INPS, del Ministero o dell’operatore telefonico, ma anche per fornire riferimenti sicuri per esporre un fatto accaduto».

Gli incontri di Cna e Insieme in Sicurezza si replicheranno nei territori costieri e dell’entroterra in autunno per diffondere una formazione determinante nel tenere lontana la criminalità.