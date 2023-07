Bella giornata per i cinquantenni di Petriolo che domenica sono ritornati al paese natale per festeggiare il mezzo secolo di vita. La giornata è stata ricca di forti emozioni. I ragazzi del 1973 si sono riabbracciati e hanno animato una toccante celebrazione eucaristica, ricordando Katia Salvucci, la loro amica scomparsa prematuramente a 20 anni. La cerimonia è stata allietata dalla musica del loro amico, il maestro Massimiliano Luciani.

È seguita una foto di fronte alle scuole elementari di Petriolo, dove i protagonisti dei festeggiamenti hanno indossato di nuovo colletti e fiocchi come quando erano studenti sui banchi. Con le loro ex maestre, Mirella e Maria Grazia, hanno brindato alla vita e all’amicizia. Per tutti un gioioso ritorno alla spensieratezza con tanti ricordi del passato e promesse di ritrovarsi a breve.

«In questi mesi – hanno sdetto durante la celebrazione in chiesa – ci siamo ritrovati, abbiamo condiviso foto e ricordi di quando eravamo piccoli: feste, gite, pizzate di fine anno, recite. Insieme abbiamo fatto rivivere il passato, quando le pagine del libro delle nostre vite non conoscevano polvere, né macchie, né strappi; le emozioni sono tornate a scorrere e sorrisi improvvisi hanno squarciato per un attimo la frenesia della vita. Guardando indietro possiamo vedere quanta strada abbiamo percorso e le persone che ci sono state accanto. Un ringraziamento speciale va ai nostri maestri, che ci hanno preso per mano per farci muovere i primi passi, che ci hanno consolato ogni volta che siamo caduti, che ci hanno fatto capire che, non solo avevamo gambe per correre, ma ali grandi per volare, in grado di sostenerci anche nei voli più arditi. Un grazie immenso ai nostri genitori, molti dei quali purtroppo già volati via, che con il loro amore incondizionato ci hanno fatto diventare uomini e donne. Un ringraziamento speciale – concludono- a chi ha organizzato questa indimenticabile festa».