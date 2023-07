«A due mesi dagli allagamenti e dall’esondazione del fosso Narducci, Sforzacosta è abbandonata a se stessa».

E’ l’allarme lanciato da Stefano Cappelloni, residente della frazione di Macerata. Il 5 giugno la bomba d’acqua che ha colpito al cuore la frazione, danneggiando singole abitazioni ma anche locali pubblici e sedi di associazioni. Un fenomeno che ha fatto riflettere tutti sull’importanza anche della prevenzione e degli interventi da fare per evitare che si ripeta quanto accaduto. E’ quello che chiedono i residenti.

«La nostra comunità – prosegue Cappelloni – è stata abbandonata a se stessa senza sapere quali provvedimenti verranno presi per evitare che un’altra bomba d’acqua allaghi le nostre case e scantinati, nulla è stato fatto per una straordinaria disinfestazione e derattizzazione con rischio di infezioni e malattie. Questa abitudine di trattare le frazioni come cittadini di serie B deve finire, dato che anche qui si pagano le tasse e si vota come in qualsiasi altra parte della città, da questa amministrazione attendiamo risposte e fatti, che di chiacchiere siamo decisamente stufi».