Il Comune di Macerata, unitamente agli enti co-progettanti, ricerca, nell’ambito del bando per operatori volontari di Servizio civile digitale pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili, 29 giovani da inserire all’interno del progetto Civic Digital All 3, progetto inserito all’interno del programma di servizio civile “Scd – Marche digitali”.

Il progetto sopra elencato ha una durata di 12 mesi con orario di servizio pari a 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni e prevede un periodo di tutoraggio di tre mesi al cui termine verrà rilasciata una certificazione delle competenze relativamente al percorso svolto. «Il Servizio civile digitale rappresenta un’importante innovazione nel settore del servizio civile – ha commentato l’assessore alla Semplificazione amministrava e alle Politiche giovanili, Marco Caldarelli – i giovani volontari contribuiranno ad avvicinare la cittadinanza all’uso dei servizi online pubblici e privati presenti nel territorio attraverso il potenziamento dei punti di facilitazione digitale dove i cittadini potranno recarsi per ottenere assistenza per lo svolgimento di pratiche burocratiche online. Il progetto nasce dall’esigenza di contrastare il fenomeno del digital divide e avvicinare i cittadini all’uso dei servizi online pubblici e privati. L’obiettivo è garantire l’universalità dei servizi pubblici digitali rivolti alla cittadinanza e consentire a tutti la possibilità di partecipare alla vita sociale, fornendo supporto e accompagnamento, realizzando attività formative che favoriscano l’educazione digitale».

Per partecipare al bando i giovani devono avere la cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un paese extra Unione Europea purché soggiorni regolarmente in Italia, aver compiuto 18 anni e non avere superato i 28 e non aver riportato condanne. Si segnala in particolare per questo bando che, a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e possono ripresentare domanda i giovani che nel corso del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all’emergenza epidemiologica da covid-19, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall’ente. I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Sulla piattaforma è disponibile anche una guida per la compilazione e la presentazione della domanda online.