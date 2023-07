Dopo la consegna della Bandiera Arancione del Touring club e del marchio Borghi più belli d’Italia anche quest’anno Montecassiano ottiene il riconoscimento delle Spighe Verdi 2023.

Si tratta di una conferma per il Comune (che dal 2017 ottiene la certificazione) e un importante riconoscimento per quegli enti che uniscono la promozione turistica al tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Il riconoscimento della Fee (Foundation for environmental education) premia infatti i migliori comuni che, tra le altre cose, valorizzano il proprio patrimonio culturale, programmano la gestione del territorio in un’ottica di sostenibilità, riducono gli impatti sull’ambiente. Per ottenere la certificazione ogni singolo ente può inviare la propria candidatura che viene valutata da un’apposita commissione. È la stessa organizzazione che dispone successivamente dei controlli per valutare la rispondenza ai criteri del programma.

Così ieri, in una conferenza online a cui hanno preso parte i sindaci e i rappresentanti dei Comuni premiati, sono stati annunciati gli enti in Italia che hanno ottenuto il riconoscimento. Per Montecassiano era collegato il sindaco Leonardo Catena che a margine dell’incontro ha espresso la propria soddisfazione per il riconoscimento ottenuto. Nelle Marche, infatti, sono solo otto i Comuni che hanno ottenuto questa importante certificazione.