Fine settimana all’insegna del divertimento a Pieve Torina. È il sindaco Gentilucci ad annunciare la novità dell’estate: «giovedì sera cinema d’animazione all’aperto con il capolavoro Disney “Coco”, un film che saprà incantare grandi e piccini e trasmettere lo spirito giusto per coinvolgere tutta la famiglia».

L’appuntamento con il grande schermo è per le 21,15 nella palestra/centro civico, con sedute, bibite, patatine e popcorn proprio come in una sala cinematografica. Stessa situazione venerdì con Pieve Toridens, il festival della comicità, che vedrà sulla scena un trio di clown d’eccezione, gli Eccentrici Dadarò, con uno spettacolo divertente e originale com’è ormai nel dna della manifestazione giunta quest’anno alla terza edizione. Verrà offerta anche la possibilità di assaggiare qualche prelibatezza tipica con uno stand gastronomico a partire dalle 19. L’appuntamento stavolta è al Parco Rodari, sempre alle 21,15.

Per chiudere, sabato, sempre al Parco Rodari ma alle 21,30, toccherà alla Compagnia della Marca interpretare una favola musicale dal titolo “Life is a musical”, scritto e diretto da Roberto Rossetti. «Ce n’è per tutti i gusti» conclude Gentilucci: «vogliamo andare incontro alle aspettative di tanti nostri concittadini che attendono l’estate per respirare un po’ di spensieratezza e divertimento e aiutarli a superare le difficoltà che ancora viviamo a causa del sisma». Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.