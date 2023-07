Si schianta con l’auto contro un muretto, soccorsa una donna di 61 anni. L’incidente è avvenuto a Macerata intorno alle 19 di oggi pomeriggio. La 61enne si trovava al volante di un’auto e stava salendo verso il centro per via Pancalducci.

Giunta all’altezza dell’incrocio che porta alle Vergini, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta ed è andata a schiantarsi con l’auto contro il muretto dove c’è un gommista.

Sul posto è intervenuto il 118 per prestare i soccorsi alla donna. La 61enne avrebbe riportato un trauma addominale. E’ stata portata al pronto soccorso di Macerata dove è arrivata in condizioni gravi. In ospedale sono in corso le cure e gli accertamenti. Resta da chiarire cosa sia accaduto e se la donna abbia avuto un malore mentre stava guidando. Altri veicoli non risulterebbero coinvolti. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del muretto (che conteneva delle tubature del gas). Per ricostruire la dinamica dell’incidente è intervenuta la polizia stradale.