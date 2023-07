di Gianluca Ginella

Fugge a folle velocità per le strade di Macerata (e senza aver mai preso la patente), poi lascia l’auto e si nasconde tra i cespugli del parco di Fontescodella: arrestato un 19enne. È successo intorno alle 19,30 di ieri. I finanzieri di Macerata dopo aver affiancato una vettura, hanno dato l’alt. Il conducente, un 19enne, nato ad Ancona, residente a Macerata, invece di fermarsi è partito a forte velocità. Ha tocca anche i 130 chilometri all’ora in certi punti (con lui in auto c’erano altre due persone). Ha percorso via Spalato, corso Cavour, via Mameli, via Fontescodella. Poi, giunto al parco di Fontescodella, pensando di aver seminato i finanzieri si ferma, ha abbandonato l’auto (una Opel Corsa) e con gli altri due che erano con lui si è nascosto in mezzo a dei cespugli.

Ma il giovane ha fatto male i conti perché i finanzieri sono arrivati poco dopo, hanno visto la Opel e si sono fermati. Poi sono entrati nel parco e hanno trovano i tre nascosti. Alla fine, svolti gli accertamenti, hanno arrestato il 19enne (che è risultato non aver mai preso la patente, pur guidando una vettura di sua proprietà) per resistenza a pubblico ufficiale.

Oggi si è svolta la convalida al tribunale di Macerata. Il giovane, assistito dall’avvocato Mirela Mulaj, oggi sostituita dal legale Nicola Piccinini, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Federico Simonelli ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma. Il pm Stefano Lanari aveva chiesto i domiciliari con braccialetto elettronico. L’udienza è poi stata rinviata al 21 settembre.