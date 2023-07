L’incantevole Orto dei Frati di Montecosaro è stato domenica la perfetta cornice di una serata all’insegna dell’arte e della convivialità: “Musica, parole e azioni: un evento a sostegno dei servizi antiviolenza”. L’evento, ideato e organizzato dalla Cooperativa Sociale Il Faro, con il patrocinio del Comune di Montecosaro, si è aperto con l’apericena solidale, a cura dell’Osteria San Lorenzo, i cui proventi sono stati destinati interamente ai servizi antiviolenza della Cooperativa.

È stato proprio questo il fil rouge dell’intera serata: la violenza, in tutte le sue forme. Come quella psicologica, ad esempio, che, anche se non fisica, non è meno brutale, non fa meno male. Il tema, quanto mai urgente a livello socio-culturale, ha preso vita attraverso lo spettacolo teatrale Violenza Tacita, un monologo a tre voci di Giulia Merelli, Serena Abrami e Monica Del Carpio, che si è tenuto dopo l’apericena solidale.

Lo spettacolo si è davvero rivelato un connubio tra musica e rappresentazione, tra note e parole, quali strumenti-antidoto contro ogni forma di violazione e contro un fenomeno purtroppo diffusissimo. La violenza psicologica riguarda tutte quelle sensazioni ed emozioni che, insieme, quotidianamente, creano un clima di paura e malessere nella donna che lo vive.

E proprio per il fatto che sono magari frasi non dette, impressioni, che la vittima non può che domandarsi:

“Cosa denuncio?”

A volte è difficile riconoscerla, ma i suoi effetti sono visibili, devastanti. Conoscere quest’aspetto dei maltrattamenti, parlarne, può diventare preventivo. E l’arte, in questo caso lo spettacolo Violenza Tacita, ha davvero avvicinato le anime dei tanti partecipanti presenti all’Orto dei Frati.

La serata è stata anche l’occasione per parlare del Centro Antiviolenza di Macerata, degli sportelli territoriali (di Civitanova, Castelraimondo, Porto Recanati e San Ginesio) e delle Case Rifugio della Cooperativa Il Faro.

Sono intervenuti il sindaco di Montecosaro, Reano Malaisi, la vicesindaca Lorella Cardinali, l’assessora ai servizi sociali Stefania Lufrano.