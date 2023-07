Cerca di salire sull’auto di una donna che sta passando lungo corso Cairoli, a Macerata: rintracciato dai carabinieri, è stato denunciato perché si trovava in città nonostante il divieto di ritorno per tre anni emesso dal questore. L’episodio è avvenuto questa notte, intorno all’1,15. E’ allora che è arrivata una chiamata al 112 per segnalare che un uomo aveva cercato di salire su di un’auto in transito guidata da una 28enne. La ragazza è riuscita ad allontanarsi e ha chiamato i carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile di Macerata. I carabinieri, con in mano la descrizione della persona che aveva cercato poco prima di intrufolarsi sull’auto della ragazza, hanno dato il via alle ricerche e l’hanno trovato nei pressi di un bar di corso Cairoli. Visto che nel maggio 2022 il questore aveva disposto per l’uomo un divieto di ritorno a Macerata per tre anni, è stato denunciato per inosservanza del provvedimento.