Riqualificazione e rigenerazione del polo sportivo San Liberato, ammonta a 500mila euro l’importo ammesso a finanziamento per il Comune di Montecassiano a cui si aggiungono 450mila euro di cofinanziamento con risorse comunali. Il progetto era stato presentato dall’amministrazione comunale nell’ambito del “Fondo sport e periferie 2022” stanziato per ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità urbana e riqualificare il tessuto sociale anche attraverso la promozione di attività sportiva. Una volta pubblicato l’avviso del Dipartimento dello Sport, il Comune di Montecassiano ha presentato una richiesta di finanziamento per la rigenerazione del polo sportivo San Liberato e dopo il vaglio del documento da parte di un’apposita commissione, il progetto è stato ammesso a finanziamento. Nello specifico tra gli interventi previsti ci sono: il rifacimento del manto in erba sintetica del campo di calcio, la copertura del campo da tennis con la tensostruttura e la riqualificazione della pista di atletica.

«Dopo il finanziamento da 2,5 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico, i 500mila euro per l’asilo nido a Vissani, ecco un altro milione di euro che viene intercettato dalla nostra amministrazione comunale – ricorda il sindaco Leonardo Catena –. Risultati straordinari che ci ripagano dell’impegno nostro e degli uffici comunali. Siamo davvero soddisfatti di questo nuovo finanziamento – prosegue il primo cittadino – che ci consentirà di portare avanti la riqualificazione e il potenziamento del polo sportivo San Liberato. Non dimentichiamo che questa amministrazione ha investito negli anni scorsi importanti risorse per la realizzazione dei nuovi spogliatoi (per 250mila euro), potenziamento dell’impianto di illuminazione (30mila euro), del Palasport (350mila euro), del campetto in erba sintetica a Sant’Egidio (85mila euro), oltre a manutenzioni straordinarie dei vecchi spogliatoi, degli spogliatoi dei campi da tennis, alla Palestra di via Carducci (quasi 100mila euro). Inoltre sono in corso i lavori per la realizzazione della pista ciclabile per circa 900mila euro». Il sindaco ha evidenziato che: «Lo sport in questi anni è stato al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale non solo con gli investimenti (2,7 milioni di euro complessivi circa) ma anche con la vicinanza e il supporto alle associazioni locali che svolgono un importante compito educativo e di socializzazione e che contribuiscono alla promozione del benessere. Proprio per dare risalto al lavoro delle associazioni sportive abbiamo promosso la Festa dello sport. Restano altri obiettivi per potenziare gli impianti sportivi che cercheremo di raggiungere nei prossimi anni e ci impegneremo a farlo».