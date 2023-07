Rompe una bottiglia e con quel che ne resta minaccia i carabinieri, poi si ferisce su un avambraccio e alla fine viene denunciato. Tutto è iniziato con un controllo lungo viale Puccinotti, a Macerata, intorno alle 4 del mattino del 22 luglio (la notizia si è appresa oggi). I carabinieri hanno visto un’auto che sbandava e hanno deciso di controllare. I militari del Nucleo radiomobile hanno trovato a bordo della vettura un uomo di 45 anni, marocchino, che aveva alzato il gomito. Gli hanno fatto l’etilometro ed è venuto fuori che aveva un tasso di 1,81 (il limite è 0,5). I carabinieri gli hanno ritirato la patente e poi gli hanno sequestrato l’auto per la confisca. E lì le cose sono degenerate. Il 45enne quando ha capito che gli sequestravano l’auto non ci ha visto più. Prima ha minacciato i carabinieri, gli ha detto che avrebbe girato per tutta la città per trovarli e picchiarli, poi dall’auto ha preso una bottiglia di vetro, l’ha rotta e l’ha brandita contro i carabinieri. Poi l’ha usata per tagliarsi sull’avambraccio. I carabinieri l’hanno convinto a fermarsi e lui si è tranquillizzato. Quando i militari hanno visto che il 45enne tornava ad agitarsi hanno chiamato il 118. L’uomo è finito in ospedale ed è stato poi dimesso con due giorni di prognosi. I carabinieri lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Il 23 luglio un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha controllato un 48enne di Napoli fermato alla guida della sua auto in via Mameli, sempre a Macerata. Test con l’etilometro. Aveva bevuto? Sì, aveva 0,86 e gli hanno ritirato la patente e l’hanno denunciato.