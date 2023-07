E’ rimasto chiuso nell’ascensore bloccato, per quasi 50 minuti. Intervento dei vigili del fuoco e della Croce rossa ieri notte, poco dopo le 22, per soccorrere un uomo di 38 anni. A causa dell’afa che si era venuta a creare nella cabina, il giovane ha accusato un malore e ha chiamato il 112 capendo che la situazione non era dovuta a un guasto momentaneo.

Sul posto, in via dell’Artigianato alle Palombare, sono intervenuti i vigli del fuoco con un mezzo della Cri. I vigili del fuoco si sono immediatamente messi al lavoro riuscendo a trarre in salvo il 38enne che è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario per essere trattato sul luogo con un codice di media gravità. Stabilizzati i parametri, l’uomo ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso di Torrette.