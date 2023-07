Recanati Comics Festival, al via l’edizione numero tre. Si svolgerà il 26 e 27 agosto a Villa Colleredo Mels e Palazzo Venieri, ma anticipato, il 25 agosto, dalla mostra “Da Ulisse a Corto Maltese – Viaggio nell’immaginario di Hugo Pratt”. Secondo il sindaco Antonio Bravi, il Comics di Recanati è «un evento che in tre anni ha visto una crescita continua attirando sempre più l’attenzione dei mass media nazionali. Mi congratulo con l’associazione Arcadia per l’impegno continuo profuso nell’incremento qualitativo del festival. È per noi e per tutti i cittadini di Recanati motivo di grande orgoglio vedere nascere e crescere iniziative di altissimo livello come il Comics festival grazie alla volontà e alla passione delle associazioni del nostro territorio».

Un’intensa tre giorni che accenderà i riflettori nazionali del mondo dei Comics sulla città Leopardiana, organizzata dall’associazione culturale Arcadia in collaborazione con il comune di Recanati, Sistema Museo e con le edizioni Cong-Pratt.

«Quello che abbiamo fatto in questi anni è un vero e proprio percorso sull’arte dei fumetti ricordiamo l’inizio di tre anni fa con l’apertura nella nostra biblioteca di una ricca sezione dedicata ai fumetti che si è sviluppata anche grazie alla consulenza dell’associazione Arcadia – ha affermato l’assessora alle Culture Rita Soccio – E quest’anno abbiamo il piacere di aprire il festival con una mostra di rilevanza internazionale grazie all’esposizione delle tavole di Hugo Pratt. Ci tengo anche a ricordare la sezione del festival dedicata ai giovani artisti che in questa edizione si è arricchita anche dalla collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Macerata».

La mostra di Hugo Pratte presenterà più di sessanta tavole del maestro riminese con l’opera completa “Ulisse”, recentemente rieditata in una nuova veste grafica dalla Cong-Pratt con i testi di Fabrizio Paladini e Marco Steiner e altri lavori che racconteranno il suo percorso artistico da Corto Maltese a Ticonderoga, da Wheeling a Saint-Exupéry.

Una straordinaria mostra che verrà inaugurata il 25 agosto alle 17,30 a Villa Colloredo Mels alla presenza degli autori e dell’editore e sarà visitabile fino al 10 dicembre. L’atteso evento aprirà la terza edizione del Recanati Comics Festival che si svolgerà il 26 e 27 agosto a Recanati a Palazzo Venieri, sabato 26 dalle 16 alle 22,30, e il 27 dalle 10 alle 21. Il tema di questa terza edizione è il mito, indagato in tutte le sue connessioni con la nona arte, alla scoperta del rapporto che lega l’uomo al mistero, al sacro e al divino, esplorando il rapporto complesso fra le umane debolezze e i desideri, fra tecnologia e superstizione, fra natura e civiltà.

«Grazie alla collaborazione di molte realtà del nostro territorio quest’anno, oltre al festival, possiamo proporre questa grande mostra che è un’occasione di arricchimento culturale per tutta la regione – ha detto Alice Fabretti, presidente dell’associazione Arcadia – Il fumetto è cultura sotto tutti i punti di vista, questo è l’obiettivo e il motore della nostra attività associativa, che speriamo venga condiviso sempre più dalle istituzioni e da tutti gli enti che fanno del sostegno alla cultura un loro fiore all’occhiello».

Il programma propone anche la Contromostra “Buio di China” del talentuoso illustratore campano Emiliano Albano (“Dracula”), allestita all’interno della libreria Passepartout e visitabile dal 26 agosto al 24 settembre. Palazzo Venieri si vestirà di rosa Zattera con l’esposizione di più di 100 tavole tratte da “Fumetti di Menare”, uno dei casi editoriali dell’anno, albo collettivo ideato da Stefano Zattera con ospite il gotha del fumetto indipendente internazionale (Andrea Pazienza, Miguel Angel Martin, Tanino Liberatore, Ivan Hurricane, Zerocalcare). L’autore veneto ha prestato la sua creatività anche nella realizzazione del manifesto del Recanati Comics Festival 2023 e sarà presente per incontrare fan e appassionati. Particolarmente ricca sarà l’artist alley, con il gradito ritorno di maestri del calibro di Giuseppe Palumbo (“Diabolik”) e Sudario Brando (“Bracci di Ferra”), Alessandro Bilotta (“Dylan Dog”), Francesco Moriconi (“A casa prima del buio”) Mauro Cicarè (“Heavy Metal”), Marco Cannavò (“Dracula”) e con la presenza, tra gli altri, di Andrea Plazzi (curatore di “Rat-Man” di Leo Ortolani e delle opere di Will Eisner in Italia, editor per la Marvel Italia), Claudio Chiaverotti (“Dylan Dog”, “Brendon”), Stefano Fantelli (“Zagor”), Marcello Mangiantini (“Zagor”), e una nutrita rappresentanza degli studenti l’Accademia delle Belle Arti di Macerata.

Il denso programma propone due giorni di incontri che racconteranno opere nuove e grandi classici del fumetto italiano e internazionale con esperti ed addetti ai lavori che accompagneranno, appassionati e neofiti, alla scoperta di cosa accade tra una vignetta e l’altra. Fra gli eventi in calendario anche il workshop per bambini e ragazzi “La lettera perduta” a cura di Bao Publishing con l’artista Manuela Santoni (“Mary Shelley – L’eterno Sogno”, “Le sorelle Brontë”), che esporrà anche alcune tavole di questo suo lavoro, la premiazione delle opere vincitrici del concorso “Free workers” per artisti emergenti e l’attesa mostra mercato nel loggiato di Palazzo Venieri.

«Tra le novità di questa edizione ci sarà uno spazio dedicato alla consulenza professionale per autori e illustratori con la presenza delle maggiori agenzie e associazioni di categoria italiane. – ha aggiunto Michele Gambini di Arcadia – un percorso nazionale di tutela dei diritti dei lavoratori del settore nato lo scorso anno con il Comune di Recanati durante il Comics Festival». L’intero programma dettagliato del Recanati Comics Festival è consultabile sui social dell’associazione Arcadia – Facebook/Instagram: recanaticomicsfestival.