Un aperitivo di beneficenza con Gianluca Costantino come ospite speciale. E’ l’appuntamento organizzato per venerdì 28 agosto dalle 20 all’Hab di via Gramsci, in centro a Macerata.

«Accolto a braccia aperte in quanto amico di vecchia data e persona con cui si condividono valori ed etica, si è fatto avanti lui stesso con la proposta di passare una serata tra amici, godendo di un aperitivo con jamon serrano, il noto prosciutto spagnolo, bruschetteria e bollicine, con la finalità di fare beneficenza ad una delle associazioni del territorio», si legge nella nota degli organizzatori, che poi presentano l’ospite della serata.

«Nato a Genova nel 1989, Gianluca Costantino è un modello e personal trainer. Laureato in economia e finanza, ha lavorato come consulente finanziario per una nota compagnia assicurativa. Ha sempre avuto la passione del fitness e della cura del corpo, tanto da postare i suoi allenamenti su Instagram e offrire consulenze di coaching online come è possibile vedere dal suo profilo Instagram. Per un noto brand di moda è stato selezionato come influencer e modello. Partecipante all’edizione 2021-2022 del Grande Fratello Vip. Molto legato alle sue origini e alla sua famiglia, Gianluca vive a Genova salvo poi trasferirsi a Roma per lavoro e viaggiare molto anche a Milano. All’attivo ha 100mila followers su Instagram, ma è rimasto un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle e una grande umiltà. Sarà molto bello conoscerlo di persona, davanti ad un ottimo aperitivo e a una pesca di beneficenza cui Hab tiene molto. Prenotazioni e info: 3792158311 ».