Il Comune di Macerata ha pubblicato un avviso per l’eventuale erogazione di contributi sotto forma di rimborso da destinare direttamente alle famiglie i cui figli, nella fascia di età da 0 a 17 anni, abbiano frequentato per almeno due settimane un centro estivo nel territorio comunale o con sede nel territorio comunale e che abbia svolto la propria attività fuori dal territorio comunale.

«Una misura concreta per aiutare i nuclei familiari nella gestione quotidiana che, oggi, è sempre più complessa – ha commentato la vicesindaca e assessora alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità Francesca D’Alessandro -. Siamo soddisfatti di questi aiuti che arrivano dal Governo e che possiamo erogare alle famiglie e dedicare al benessere dei bambini soprattutto in un periodo, come quello estivo, in cui molti genitori lavorano e hanno necessità di un supporto nella quotidiana gestione familiare; ricordiamo che già lo scorso anno c’è stato un rimborso, per le famiglie, pari a oltre 16mila 500 euro mentre quest’anno il contributo per i nuclei familiari sarà di circa 26mila euro».

I contributi sono erogati fino alla capienza del fondo e fino a un massimo di 100 per ogni figlio iscritto al centro estivo per almeno due settimane. Per partecipare è necessario compilare il modulo di domanda scaricabile nella sezione “Avvisi” all’interno del sito del Comune di Macerata al link: https://www.comune.macerata.it/erogazione-di- contributi-per-i-ragazzi-che-frequentano-i-centri-estivi/ La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Servizio Welfare e Cultura – Servizi Sociali entro le 13 del 2 settembre attraverso una delle seguenti modalità: via PEC a [email protected] o via a [email protected] .Per informazioni: Silene Persoglio 0733-256345, Simone Serenelli 0733-256380, [email protected]