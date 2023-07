Urbisaglia ha salutato per l’ultima volta la maestra Orestina Agostinelli. Si è svolto oggi pomeriggio il funerale dell’insegnante, morta domenica sera in seguito ad una malattia che non le ha lasciato scampo. Si è spenta a 62 anni nella sua abitazione. Pochi giorni prima era venuto a mancare il padre Manlio, a 93 anni.

La maestra Orestina, che per tantissimo tempo ha lavorato nella scuola elementare di Urbisaglia insegnando a moltissime generazioni di bambini, lascia la mamma Rita, il figlio Daniel, il fratello Alberto. «Ci sentiamo tutti un po’ più soli, in particolare tutti gli alunni di oggi e di ieri che l’hanno avuta come insegnante – scrive l’amministrazione comunale -. Non dimenticheremo mai i suoi modi pacati e la grande professionalità nell’insegnamento. Sei stata un esempio per tutti noi e ci mancherai. Tutta l’amministrazione comunale si stringe intorno alla sua famiglia». «Ciao grande maestra, fai buon viaggio. E grazie per aver accompagnato i nostri ragazzi fino alla quinta elementare, con professionalità e dolcezza fino alla fine – il ricordo sui social di Marianna Fidelli, mamma di una sua allieva -. Personalmente posso solo dire che se mia figlia a soli 11 anni ha una forte passione per la storia non può essere che merito tuo. Oggi ha detto che quando diventerà professoressa di Storia e Italiano, nei ringraziamenti della tesi di laurea, ringrazierà la sua maestra delle elementari: la maestra Orestina. Io credo che se una ragazzina di 11 anni dice una cosa del genere non può non significare che sei stata davvero una grande insegnante».