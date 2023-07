Successo per la Summer School, che si è conclusa la scorsa settimana, organizzata dalla Cooperativa Il Faro e dal Comune di Macerata insieme all’istituto comprensivo Enrico Mestica. Il centro estivo nasce dal progetto “Io posso fare da solo” volto all’attuazione di un programma educativo di potenziamento delle autonomie personali e dell’integrazione sociale per i bambini con autismo.

Il centro estivo, della durata di due settimane, si è svolto nei locali dell’istituto Mestica e ha visto la partecipazione di 15 bambini e bambine, 11 operatori e una tirocinante divisi in due gruppi che si sono alternati nelle attività a scuola e all’esterno.

«Un progetto che ha permesso di riscoprire il vero valore dell’inclusione con il coinvolgimento dei bambini che, in queste due settimane, si sono dedicati a 360 gradi ad attività ludico-ricreative e relazionali che hanno implementato anche la loro autonomia nei contesti sociali – ha commentato la vice sindaca e assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Francesca D’Alessandro -. L’Amministrazione comunale ha particolarmente a cuore il discorso della disabilità e dell’autismo e anche in questo caso, come per tanti altri progetti, abbiamo supportato e sostenuto, con iniziative dedicate, i minori con fragilità socio-relazionali che hanno apprezzato con grande entusiasmo il progetto. La fragilità è divenuta, così, un valore aggiunto alla persona che ha permesso di costruire percorsi relazionali significativi anche nell’ottica di superare l’isolamento. L’autismo è una malattia numericamente in aumento ed è fondamentale supportare le famiglie in percorsi di autonomia dedicati che siano in grado di evitare eventuali situazioni di isolamento e supportare, costantemente, il nucleo familiare nel gestire, quotidianamente, la malattia».

«Un progetto che rappresenta un bell’esempio di sinergia tra scuola, Comune e terzo settore e che pone al centro i bambini e le famiglie – ha commentato il presidente della Cooperativa Il Faro di Macerata Marcello Naldini –. La nostra organizzazione è sempre attenta ai bisogni del territorio e delle famiglie, che cerchiamo di accompagnare con passione e professionalità in ogni esigenza. Insieme quindi, e dove c’è bisogno. La Summer School è stata espressione gioiosa di questo concetto di comunità educante inclusiva».

Rugby, laboratori di cucina, uscite ai giardini Diaz, piscina e attività motoria in palestra sono state le attività che i bambini hanno svolto durante i quattordici giorni. Trasversalmente, Summer School ha permesso di implementare obiettivi di autonomia nei contesti sociali, autonomie personali e capacità relazionali.

Le collaborazioni sono state avviate con la “Banca Macerata Rugby ASD”, con l’istruttore Massimo Cingolani, con il Centro Nuoto Macerata S.S.D. A R.L. e con il Centro Orizzonte.