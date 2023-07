Un evento per festeggiare con le clienti i trent’anni di attività tra visori 3d e la consueta cortesia che si respira. Così Michela Cernetti, titolare del salone benessere Hairmonia a Macerata, ha voluto coinvolgere con tutto il suo team le sue clienti in una giornata originale e al passo coi tempi.

«Io non farò mai la parrucchiera». Era questa la frase che Michela, figlia d’arte, cresciuta tra spazzole e bigodini della mamma, parrucchiera in casa, ripeteva spesso. «Da adolescente trascorrevo i miei sabati nel salone a lavare teste e passare colori. Poi ad un certo punto, dovendo scegliere cosa fare nella vita, ho avuto come un rifiuto e ho deciso di allontanarmi da questo lavoro Ho preso il diploma magistrale ma poi sono tornata a questo mestiere e ho deciso di farlo al meglio, come si doveva». A questo punto ha iniziato il percorso di formazione e nel 1993 è diventata titolare della sua attività. «Non è stato semplice – ricorda – cercando di conciliare la famiglia con il lavoro. A questo punto il salone con gli arredi di mia mamma mi stava stretto. Formandomi sempre più e crescendo, ho deciso di dare una svolta e una impronta diversa al salone. Ho modificato il mio modo di lavorare, iniziando a prendermi cura delle clienti in modo diverso, con percorsi benessere. e a lavorare in un team coeso e affiatato. E con tutto questo siamo arrivate fino ad oggi».

Ieri moltissime clienti sono arrivate nel salonee hanno indossato i visori. «Hanno potuto assistere, tramite un video 3d, al back stage e alla realizzazione dello shooting (fatto in precedenza) che ha avuto protagonisti le nostre clienti e i nostri clienti, quelli che, tramite la loro immagine, parlano di noi. E’ grazie alle mie clienti e al mio team che sono arrivata fin qui – conclude Michela – ed è per questo che ho dedicato questi 30 anni a loro e ho voluto festeggiare questo traguardo con chi mi ha permesso di raggiungerlo»

“Haimonia – parrucchieri” si trova in via Galasso da Carpi 8 a Macerata. Potete contattare lo staff al numero 0733 713743 o al numero 334 239 9649.

Foto Fabio Falcioni

(Articolo promoredazionale)