Maltrattamenti ai familiari, resistenza a pubblico ufficiale e violazione della misura cautelare: arrestato tre volte in pochi giorni. In carcere è finito M. R. un 54enne residente nel Maceratese, arrestato dalla Squadra mobile di Ascoli.

Tutto è iniziato l’11 luglio scorso, quando la mamma e la sorella dell’uomo che vivono ad Ascoli, hanno chiamato il 112. Il 54enne infatti era entrato dentro casa loro, evidentemente ubriaco, e aveva iniziato ad insultarle e minacciarle entrambe. Quando gli agenti sono arrivati, l’uomo era ancora lì che insultava e minacciava le familiari. A quel punto le donne hanno presentato querela, raccontando che il 54enne non era la prima volta che si comportava in quel modo. Dopo il termine del il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Ascoli emessa dal questore, circa un mese prima, il 54enne era andato infatti più volte a casa della madre e della sorella, una volta entrando anche dalla finestra dopo aver scavalcato un muro, e sempre per insultarle, minacciarle e non solo. A quel punto quindi è scattato l’arresto. Il gip, nel convalidare l’arresto, ha disposto per l’uomo il divieto di dimorare nella provincia di Ascoli e l’ha rimesso in libertà.

Ma nella notte tra il 14 e 15 luglio, poche ore dopo aver lasciato il carcere, il 54enne invece di andarsene come disposto dal giudice, si è fermato in un bar della città. Ha iniziato a bere, si è ubriacato e ha iniziato a creare il caos, minacciando gli altri clienti. All’arrivo degli agenti, si è scagliato anche contro di loro, tentando di aggredirli. E così è scattato il secondo arresto e il secondo trasferimento in carcere. Anche in questo caso l’arresto è stato convalido, ma l’uomo è stato rimesso in libertà dal giudice che gli ha imposto un altro divieto di dimorare nella provincia di Ascoli. Contestualmente, il pm, viste le prove raccolte dalla polizia nei suoi confronti per maltrattamenti, percosse, violenza privata e violazione di domicilio commessi nei confronti dei familiari, ha richiesto un aggravamento della misura cautelare. Il gip ha accolto la richiesta, disponendo il carcere per l’uomo. La Squadra mobile lo ha dunque trasferito per la terza volta in pochi giorni nella casa circondariale. Inoltre nei suoi confronti il questore ha emesso un foglio di via obbligatorio da Ascoli della durata di tre anni.