Un alloggio abusivo con tanto di porta d’ingresso improvvisata e un orticello di patate. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale di Macerata nel sottopasso tra via Ferrucci Franceschi e il parco di Fontescodella. La municipale, infatti, negli ultimi giorni ha messo in atto una serie di controlli anti degrado in alcune zone della città, con la collaborazione del Cosmari.

E’ stato proprio un operatore del Cosmari a segnalare agli agenti un insediamento abusivo all’interno del sottopasso chiuso al transito. La Polizia locale ha subito raggiunto il posto e rilevato che alcune persone avevano dato vita a un vero e proprio alloggio nel sottoscala del sottopassaggio applicando anche una rete elettrosaldata da cantiere chiusa con un lucchetto che impediva l’accesso ad altri. La polizia locale ha quindi contattato l’Ufficio Tecnico comunale che, con un operaio, ha provveduto ad aprire lo spazio occupato abusivamente mentre il Cosmari è intervenuto per le operazioni di pulizia e di sgombero. Sono stati rinvenuti un giaciglio, una stufetta, delle bacinelle con dei panni, indumenti vari, borsoni ed effetti personali che sono stati presi in carico dal Comando di polizia locale. Nell’aiuola del sottopassaggio era stato creato anche un piccolo orticello di cipolle. L’area è stata ripulita e, comunque, rimane chiusa al transito.

Gli agenti hanno perlustrato perlustrato anche l’incompiuta di piazza Pizzarello dove sono stati ispezionati tutti i piani per verificare l’eventuale occupazione abusiva o che qualcuno potesse utilizzare l’edificio come riparo per la notte. Contattato il curatore fallimentare per far sistemare le chiusure delle rampe di scala di accesso ai piani.

«Questi controlli sono periodici e sistematici e indirizzati a monitorare costantemente tutte quelle aree che sono chiuse al transito e possono quindi diventare zone di occupazione abusiva – ha commentato l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Paolo Renna -. Ringraziamo, oltre alla Polizia locale, agli Uffici comunali e agli operatori del Cosmari, tutti i cittadini che ci segnalano situazioni di degrado che ci permettono di intervenire in modo puntuale e immediato».