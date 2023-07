Auto si ribalta dopo essere finita contro un palo della luce e il muretto di una villetta: il conducente portato in ospedale. E’ successo a Macerata intorno alle 21,30 d questa sera. L’incidente è avvenuto a Montanello.

Le cause sono da accertare. Un uomo, al volante di un’auto è andato a sbattere contro il palo dell’illuminazione che si trova vicino ad alcune abitazioni e che si è poi piegato per via dell’urto. La vettura ha centrato anche parte di un muretto di recinzione di una casa che a causa dell’impatto è andato in pezzi. L’auto si è poi ribaltata terminando la corsa in mezzo alla carreggiata, di traverso, e con il tettuccio a contatto con l’asfalto. Subito soccorso il conducente. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Il ferito, non grave, è stato portato al pronto soccorso di Macerata.