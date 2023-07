Lavinia Menghi e Marco Viglietta si sono giurati amore eterno, scandendo il fatidico sì, ieri a Montecassiano. Fidanzati da dieci anni, con una convivenza di due, si sono incontrati al Palio dei terzieri ed innamorati. Ieri il giorno più bello, quello in cui i due giovani si sono guardati negli occhi e si sono detti per sempre.

E se è vero che il valore di un amore è nei sentimenti, loro ne sono la prova vivente: un anno dopo il fidanzamento, hanno ufficializzato la loro relazione con una fedina da 12 euro e 50 perché non esisteva allora e non esiste oggi un prezzo che possa comprare un amore tanto grande. I due neosposi, entrambi di Sambucheto, una volta dichiarati marito e moglie, si sono diretti verso Villa Anton, a Recanati, dove è continuata la festa con amici e parenti. A loro gli amici e le amiche augurano un futuro coloratissimo e pieno di gioie.