Truffa nel parcheggio del centro commerciale Valdichienti, a Piediripa di Macerata. Un uomo si spaccia per un vecchio collega e riesce ad ottenere 250 euro per dei giacconi in finta pelle. La polizia locale di Macerata ha individuato il truffatore poco dopo: aveva raggiunto via Carducci e si preparava a colpire ancora. Sulla sua auto sono stati trovati diversi giacconi di finta pelle (non c’erano fatture per attestarne la provenienza e l’etichettatura era anonima): tutto sequestrato, denuncia e 5mila euro di multa.

È successo giovedì mattina (dell’episodio si è appreso oggi) quando una pattuglia della polizia locale di Macerata è stata avvicinata da un uomo che vive nel Fermano. Questi, agitato, ha detto agli agenti di essere stato truffato nel parcheggio del centro commerciale.

Ha spiegato che un uomo lo aveva avvicinato e salutato affettuosamente dicendo di conoscerlo perché erano vecchi colleghi di lavoro. Dopo aver parlato per diversi minuti, il finto vecchio collega gli ha consegnato, inizialmente come omaggio, una busta con dei giacconi in finta pelle. Poi ha iniziato a chiedere soldi fino a quando non è riuscito ad ottenere 250 euro dall’altro. Inoltre voleva che andasse a prelevare altri soldi al bancomat. Il truffato quando ha capito cos’era accaduto, ha preso la targa dell’auto e poi ha avvicuato la pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno iniziato le ricerche diramando a tutto il personale in servizio la targa del veicolo ricercato. Pochi minuti e grazie al sistema di videosorveglianza delle auto in ingresso e in uscita dalla città, la vettura è stata trovata in via Carducci.

Il presunto truffatore è stato fermato dagli agenti mentre cercava di agganciare una nuova vittima. Perquisita l’auto e trovato un carico di giubbotti di provenienza poco chiara perché non c’erano fatture, gli agenti hanno sequestrato i capi per esercizio abusivo del commercio su area pubblica. L’uomo è stato inoltre denunciato per truffa e multato: 5mila euro.

«Anche in questa occasione la Polizia locale ha dimostrato di essere sempre vicina al cittadino così come vuole l’amministrazione – ha commentato l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Paolo Renna -. Un plauso agli agenti per aver svolto un ottimo e puntuale lavoro». «I complimenti vanno a tutto il personale che con un’azione corale dei vari settori di tutto il comando: pronto intervento, centrale operativa, commercio e polizia giudiziaria, hanno permesso di stroncare questa truffa sistematica che aveva già danneggiato i cittadini adescati» ha aggiunto il comandante della Polizia locale Danilo Doria. Gli agenti invitano chiunque ritenga di poter essere caduto in una truffa simile a presentarsi al comando per riferire l’accaduto.

(Gian. Gin.)