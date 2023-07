«Dobbiamo essere artisti del sociale, sapere inventare continuamente soluzioni per offrire le adeguate tutele, non però alla ricerca soltanto del pezzo unico ma, come sindacato, dobbiamo puntare come artigiani-artisti alla serialità del prodotto, alla diffusione delle buone prassi che migliorano la tenuta delle nostre comunità, capaci di recuperare le tante sollecitazioni che riceviamo dal territorio», così il segretario generale di Cisl Marche, Sauro Rossi, all’evento di ieri pomeriggio nel teatro comunale di Urbisaglia “Cultura, benessere e sviluppo del territorio”. Questo il tema proposto da Cisl pensionati Marche che ha avuto una pluralità di voci sul palco e un centinaio di persone in ascolto per ore. Rossi ha aggiunto che bisogna tenere presenti nell’azione del sindacato «i driver nuovi come l’invecchiamento attivo e il welfare culturale che ci permettono di recuperare un nuovo approccio ai temi della cultura, tradizionalmente, legata alle vocazioni produttive del territorio».

«Siamo sicuri – ha detto il responsabile Cisl di Macerata-Civitanova Rocco Gravina nell’illustrare le motivazioni dell’incontro – che per cambiare le Marche nel segno dello sviluppo sostenibile abbia sempre più un’importanza rilevante la questione culturale». Spazio agli interventi degli amministratori – i sindaci di Urbisaglia Paolo Francesco Giubileo e di San Severino Rosa Piermattei, l’assessora di Recanati, Rita Soccio -, della direttrice del parco archeologico di Urbisaglia, Sofia Cingolani, e dell’archeologo Roberto Perna. Poi è stato il segretario di Symbola Fabio Renzi a toccare uno dei punti nodali: «Il mercato è cambiato, i consumatori hanno creato uno spostamento pesante verso prodotti con determinate qualità. Made in Italy è capacità di proporre soluzioni. Vale anche per il benessere, la pandemia è stata un eccezionale stress test per valutare il rapporto tra cultura e benessere, le persone si sono rivolte alla cultura come mezzo di contrasto ai traumi, cultura prima del cibo e dello sport: questo perché ora si è alla ricerca delle emozioni, siamo passati dal welfare riparativo al welfare generativo».

Parole, ma anche dati scientifici arrivano da Enzo Grossi, medico della Fondazione Bracco di Milano: «C’è un nuovo modello integrato di promozione del benessere e della salute, di supporto ai farmaci per le persone malate attraverso pratiche fondate sulle attività culturali. Nel 2019 un rapporto Oms dice che le arti hanno un ruolo decisivo, studi scientifici dimostrano che le attività culturali riducono per esempio del 50% il rischio di Alzheimer, riduzione rischio mortalità: non si tratta solo di vivere di più ma farlo stando bene». Concetti che il segretario generale Cisl Marche Sauro Rossi riprende e rilancia come base dell’azione sindacale: «Nel nostro piccolo, ma con convinzione, vogliamo metterci in gioco per alimentare le reti territoriali, dare un contributo a chi diventa cardine di una rete che ha bisogno di confronti continui. Non c’è processo di rilancio delle comunità, di neo-popolamento, se non portiamo nelle Marche la concezione di una nuova forma di sviluppo che contempli il sociale e l’economia, ci sono identità multiple ma occorre trovare il codice di proposta capace di aggregare i vari gruppi, favorire unità nella diversità per rafforzare la coesione sociale. Non possiamo standardizzare ma dobbiamo veicolare l’idea che esiste la capacità delle istituzioni di valorizzare i protagonisti sociali e guardare oltre i propri confini geografici. Dobbiamo prenderci cura di persone e territorio: la cura è un soggetto composito, va ben pensata per i soggetti deboli ma anche per oggetti particolari come l’ambiente e la democrazia. La Cisl presterà attenzione ad ognuno di questi aspetti».