«Con profondo dispiacere comunichiamo alla cittadinanza che il èarco di Villa Cozza resterà chiuso agli accessi esterni fino a data da destinarsi. Questa decisione è stata presa per garantire la conservazione e la tutela del nostro prezioso patrimonio arboreo, nonché per imprescindibili motivi di sicurezza». Con queste parole Amedeo Gravina, presidente Ircr Macerata, annuncia la chiusura del parco cittadino.

«Gli interventi necessari sugli alberi monumentali – continua Gravina – considerando la loro veneranda età, richiederanno un periodo di tempo prolungato per essere completati. Questi alberi, testimoni silenziosi di storia e bellezza, rappresentano un’importante parte del nostro patrimonio culturale e ambientale. La loro preservazione è fondamentale per mantenere intatta la memoria della nostra storia e per proteggere l’ecosistema che si è sviluppato intorno a loro nel corso degli anni. Ma la sicurezza dei visitatori, dei dipendenti e degli esperti che lavorano all’interno del Parco è una priorità assoluta. Durante gli interventi di conservazione – ma non solo – potrebbero verificarsi situazioni delicate che richiedono la massima attenzione e precauzione».

L’Ircr raccomanda fermamente a tutti i cittadini e visitatori di non accedere al parco durante questo periodo di chiusura temporanea. L’accesso non sarà consentito per nessun motivo, né per passeggiare né per sostare. «Questa misura – pur stringente – è fondamentale per garantire la massima sicurezza possibile a tutti. Ringraziamo tutti per la collaborazione durante questo periodo delicato: la comprensione dei cittadini è fondamentale per garantire la protezione di questo prezioso patrimonio unitamente al fatto che il parco deve essere frequentato solo in assoluta sicurezza», conclude il presidente.